洪申翰稱育嬰留停預算刪凍是口誤 藍黨團：造謠部長

勞動部長洪申翰日前批評因立院刪除及凍結預算，導致育嬰留職停薪補貼遭影響，不過稍早於答詢時坦言是口誤。國民黨立法院黨團表示，洪說法遭立委陳菁徽抓包才改口，洪成直播認證的造謠部長，如此又怎能期待照顧勞工及伸張勞權？

洪申翰日前表示，預算凍結、刪除的影響範圍涵蓋育嬰留職停薪補貼、勞工法規教育、就業服務中心運作等；勞動部今於立院社福及衛環委員會進行業務報告，多名朝野立委關切勞動部預算遭刪凍，恐影響新手爸媽權益；洪於詢答期間坦言，日前講話是口誤，他想講的是會影響產檢及陪產檢假薪資補助。

國民黨團指出，勞動部之說法於今衛環委員會質詢時被陳菁徽抓包，實際上育嬰津貼一毛未刪、一毛未凍，部長才改口把產檢假、陪產檢假及陪產假薪資補助與育嬰津貼混為一談，並承認之前媒體上發言是口誤，洪成為立法院直播認證的造謠部長。

國民黨團說明，據勞動部正式新聞稿，育嬰留職津貼，只有2成勞動部支出，6成就業保險基金支應；但今年度「就業保險基金尚未審查」，所以一毛未刪、一毛未凍，勞動部保險司「獎補助費」更是完全沒有刪減、凍結，根本不受影響。勞動部手握近3000億預算，拿錢不做事，醫護荒勞動部不管，醫師因為巴氏量表被攻擊，政府還是沒有反應。

國民黨團表示，洪申翰可以公然造謠被抓包，再硬拗口誤，連道歉都沒有，公然造謠不僅壞、更是爛，有這樣的部長，勞工的權益誰來顧？無法期待伸張勞工權益；當立委時要勞工放七天假，現在放不放七天假，變成內政部長的權限，好官我自為之，勞工權益與我何干。洪完全忘記了現在他是勞動部長，不是民進黨不分區立委、網軍側翼，真是可嘆、可悲。