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台積電赴美投資 藍：政府應明確先進製程留台規定

中央社／ 台北19日電

駐美代表俞大㵢指出，晶片最新技術將先在台灣生產，最終擴展到美國等其他地方。國民黨團書記長王鴻薇今天表示，國民黨希望台積電到外國設廠，都應要有一套可確保先進製程留在台灣的標準。經濟部、國發會及行政院應把相關規定明確化。

台積電擴大赴美投資，駐美代表俞大㵢在接受「華爾街日報」專訪時表示，隨著人工智慧崛起，對更多晶片，特別是更先進晶片的需求高度成長，「我們無法全部在台灣生產」。最新的技術將先在台灣生產，最終擴展到美國等其他地方。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇、國民黨立委賴士葆、徐巧芯、王育敏等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「郭智輝鬼打牆 下台救台電」記者會。

對於俞大㵢的說法，王鴻薇在記者會受訪表示，這件事情應由經濟部或國發會來說，怎麼會由駐美代表來講。什麼樣的晶片生產技術可以移到台灣以外的地區生產，本來就該有一套規則與標準程序。

王鴻薇指出，大家之前擔心，如果台灣半導體廠去中國大陸設廠，會使得台灣與大陸廠兩地的技術，在先進製程上無法拉開，因此有一套「N－1」的規定，就是赴外生產的製程一定要比台灣落後一個世代，但是這個規定僅限於中國大陸地區。

王鴻薇表示，國民黨希望，台積電無論到美國或日本，都應該要有一套可以確保先進製程留在台灣的標準，國發會主委劉鏡清日前在立法院備詢時也認同，認為「N－1」的規定不會只適用中國大陸地區。

王鴻薇指出，這次台積電到美國投資，大家擔心高階技術到其他地方生產，無法確保台灣的領先，這件事情應該是由經濟部、國發會及行政院把相關規定明確化，以避免大家產生懷疑，而不該由俞大㵢講一些似是而非的話。

而針對菲律賓種綠電評估報告近日完成，電力輸送回台成本每度新台幣5.5元。王鴻薇表示，經濟部長郭智輝拋出跟菲律賓買綠電，但根據經濟部的評估報告，成本高得嚇人，光是運輸成本，每度電就高達5.5元，整體發電成本達每度電8到9元，根本就是狠狠打臉郭智輝。

王鴻薇指出，郭智輝針對菲律賓買綠電一事，反反覆覆，已經到了語無倫次的地步。現在台電累積虧損已經超過4000億元，再被郭智輝亂搞下去，不知道還要虧到什麼時候，郭智輝一意孤行，明顯已不適任，必須要下台。

賴士葆表示，郭智輝失職又失言，這樣的部長應該要下台。菲律賓本身綠電就不足，要拿什麼賣給台灣，而且電要怎麼送到台灣來。經濟部評估報告指海底電纜有太多技術無法克服，而電池船也還在開發中，成本要另外評估。

賴士葆指出，過去郭智輝說菲律賓綠電每度電4元可以買，現在又變成5.5元可以接受，郭智輝真的是想到什麼就講什麼，質疑郭智輝是否要圖利已在菲律賓插旗綠電的雲豹能源公司。

王鴻薇 菲律賓 郭智輝

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