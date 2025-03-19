批能源政策鬼打牆 國民黨團轟郭智輝「下台救台電」

國內電價恐上漲，國民黨立法院黨團抨擊，經濟部長郭智輝對於進口綠電政策說不清楚、反反覆覆，如此捨近求遠、捨本逐末，不是無能就是疑似圖利，應該趕快下台。另外，針對外界認為核能不能偏廢，黨團也說，核能是世界潮流，台灣繼續下去快變「一個人的武林」。

電價審議委員會預計下周開會，決定四月起的電價，在政府撥補台電預算遭否決後，電價上漲幾成定局，引發關注。國民黨團今於「郭智輝鬼打牆 下台救台電！」批評郭智輝搞不清楚狀況、亂搞，應趕緊下台。

國民黨團書記長王鴻薇表示，跟菲律賓買綠電之評估報告近期出爐，光是運輸成本就高達5.5元，再加上發電成本8至9元，這樣報告狠狠打臉郭智輝說的「可買到一度電4元」，但郭這兩天備詢卻持續鬼打牆，竟說三年後成本就可下降，態度反覆、語無倫次。

立委王育敏批評，郭智輝說法搖擺、朝令夕改，台灣能源政策何去何從說不清楚，這比貪汙還要可怕，且根本是捨近求遠、捨本逐末，明明有核三廠可延役不去延役，天馬行空跟菲律賓買電，無論透過電池船或海底電纜輸電都費用高昂，如此荒謬政策，部長應換其他人才。

立委賴士葆也批，郭智輝沒弄清楚菲律賓連自身綠電都不足，全部僅占該國發電4.5%，又怎麼賣給台灣？且郭自己也說海底電纜、電池船技術待克服，那還堅持講？即便一度電8至9元還要買，令人懷疑是長官交代圖利，因為雲豹公司在當地插旗。

賴士葆還說，郭也須講清楚，為何要配合大罷免大漲電價？現堅持不用核電，卻不斷要撥補資金，甚至漲電價；美國都已做球給台灣、呼籲用核電，郭別再說「三年後綠電價格就會降低」，郭三個月後都不一定在位子上，若不能保證三年後還在位，就應讓核三延役，否則快下台。

立委徐巧芯指出，郭智輝恐怕是賴政府第一個下台的部長，立委傅崐萁質詢預算，只有郭連自己部門增加多少預算都不知道，這樣的人來管台電難以讓大家放心，而台電虧損4000多億黑洞，也不知道到底還要撥補多久，這些都是人民的錢，政府卻還拿漲電價情緒勒索人民。