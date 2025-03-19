洪孟楷、蘇巧慧、黃國昌齊考察淡江大橋 較勁意味濃

歷時10年的淡江大橋耗資125億，今閉合淡水端，預計9月閉合八里端、年底完工。立院交通委員會召委林國成辦淡水大橋考察，被視為新北市長熱門人選的立委黃國昌、洪孟楷及蘇巧慧皆出席，洪孟楷身為在地立委，與黃、蘇兩人互動熱絡，但黃、蘇全程零互動，三方暗自較勁意味濃厚。

洪孟楷身為在地立委先抵達現場，他說，淡江大橋是國人共同的期待，尤其是過去歷經蠻久的時間，淡水地區八里地區民眾都已經殷殷期盼，終於要完成最後一哩路，預計今年底完工。而今天是淡水端的合攏，不只是交通委員會的委員，任何關心地方建設的委員能一起出席覺得都是好事，未來能夠更關注新北市地方建設發展，有任何委員願意關心新北市的建設都展開雙手歡迎。

蘇巧慧後腳抵達，她說是立法院交通委員會來考察新北地區交通建設，這幾年中央對新北市的交通建設大力協助，包括淡江大橋、淡北道路，甚至是關渡新橋，從時任行政院長賴清德、蘇貞昌、陳建仁，到現在行政院長卓榮泰都非常支持，盼趕快把地方的建設做好，新北市會更好。

最後抵達的黃國昌，洪孟楷也上前迎接，黃還跟洪笑稱「你有專屬工程帽，上面有你的名字」，兩人互動熱絡，被問及來淡江大橋是否要挑戰2026新北市長一役，黃說，推動地方的建設不分中央、地方，不分黨派，相信是全體的國民大家共同的心願，不必跟選舉政治有太多的連結。