【重磅快評】賴清德喊東拓 大官競相作文荒腔走板

賴清德總統在疑美論氛圍瀰漫的玉山論壇喊出「東拓」之後，民進黨大官們開始作文比賽，把台積電揪團赴美神話成攻城掠地、樹大分枝，連駐美大使都成了助美大使，同意台積電最先進晶片在美國生產製造，進度已大幅超前國內；一片唱和聲中，就是沒人談如何根留台灣、維持民間投資成長動能，難怪民調顯示民眾對台積電赴美的態度是憂喜參半。

台積電董事長魏哲家和美國總統川普月初宣布，台積電將在美國額外投資1000億美元；川普近日受訪先是稱讚魏哲家是「商界最受敬重的人之一」，接著就逕自幫台積電的投資金額加碼至2000億美元，坊間有各種解讀 ，但唯獨賴政府沒有隻字片語，最後還是台積電出面低調回應：「一切以宣布為主」。

川普的強勢固然吃人夠夠，但賴政府也只會蹭台積電是護國神山，一有狀況，卻一點也保護不了這座神山。

只是，台積電越是擴大在美投資，外界更會憂慮台積電會變美積電；獨獨民進黨政府欠缺危機意識，即使丹麥前總理拉斯穆森在玉山論壇示警「在川普執政下，我們不再能仰賴白宮」，賴清德仍高喊「東拓」，要台灣產業從過去的「西進」、「南向」、「北合」，進一步跨越太平洋，「東拓」到美洲及全球各地，硬是把「疑美」轉化為「移美」。

賴清德定調移美主旋律之際，亞利桑那州長郝愷悌也再度訪台邀請台積電供應鏈一起赴美投資，民進黨大官們更在立法院附和，彷彿合奏一支東拓進行曲；只是，閣揆到財經首長演出荒腔走板，國發會主委劉鏡清稱這是「攻城掠地」，經濟部長郭智輝則說「我們樹大分枝！」，行政院長卓榮泰找不到合適的成語，直說供應鏈當然要和護國神山站在一起。眾官一副非要郝愷悌行囊收穫滿滿不可。

看來，川普喊出台積電擴大投資2000億美元並非空穴來風，如果加計賴清德適時喊出「東拓」，行政團隊熱烈響應，總統府早晚要設立東拓辦公室，要達標川普要求的2000億美元，似非難事。

讓人吃驚的是駐美大使俞大㵢，明明管不到半導體、晶片產業，他卻告訴華爾街日報記者，台積電晶片不可能都在台灣生產，研發最先進的晶片先在台灣製造，一旦技術成熟，就有可能到其他地方生產製造，包括美國。俞還說，讓台灣晶片成為供應鏈的一部分，也讓台灣與美國和其他國家的關係更緊密，讓台灣半導體產業從「矽盾」（Silicon Shield）升級成「矽堡壘」（Silicon Fortress）。

俞大㵢把「矽盾」升級成「矽堡壘」，顯然比劉鏡清的「攻城掠地」，郭智輝的「樹大分枝」更有創意，可能有機會贏得作文比賽第一名；但是護國神山終究需要保育，水土保持沒做好，還是可能發生土石流災變；劉鏡清還是不小心說了老實話，說他相信台積電有能力保護自己，但也僅止於相信台積電，要再什麼幫忙，恐怕賴政府也無能為力。

但更大的問題是，1000億美元也好，2000億美元也罷，要知道每一分美元移美都有可能減損台灣產業的成長動能，護國神山也好，護國群山也罷，都要民間投資持續挹注，才能持續壯大穩固；護國從來就不是靠美積電，如果真有「矽盾」升級成「矽堡壘」，恐怕也是座落在亞利桑那州，而不是台灣。

台灣民意基金會公布民調，台積電加碼投資美國1000億美金，4成3國人樂見，4成4的國人不樂見，相當兩極；眼見川普強奪台灣續命的民間投資動能，政府卻毫無警覺，還一味配合加速，正是百姓此刻憂喜參半的根源。