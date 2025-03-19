影／代蘇巧慧固樁？蘇貞昌金山插秧：平常要努力要怎收穫先怎栽

「賓航賓士」企業支持友善耕作，今天與新北市金山區「彩田友善農作」簽訂契作購買3000公斤彩田米，行政院前院長蘇貞昌代替原本要出席的立委蘇巧慧到場，赤腳到田裡與小朋友一起插秧，蘇貞昌說，下田才知田水冷颼颼，誰知盤中餐，粒粒皆辛苦，「平常就要努力，要怎麼收穫先那麼栽。」

蘇貞昌表示，今天天氣很冷，「沒有頭髮的人最知道」，時間不要拖太久，趕快讓小朋友插秧比較重要，主辦單位楊儒門和相關單位非常感動，大家長期以來注重農田友善農作，是非常好的活動，本來立委蘇巧慧應邀要來，但臨時今天交通部安排淡江大橋橋面板閉合的重大典禮，她趕不過來，由他代表蘇巧慧來參加。

蘇貞昌並說，插秧就是要讓大家知道，下田才知田水冷冷颼颼，誰知盤中餐，粒粒皆辛苦，「平常就要努力，要怎麼收穫先那麼栽。」

蘇貞昌帶領小朋友走下水田，赤腳插秧，還指導小朋友要怎麼插，蘇並與農友高喊「台灣農田萬歲」、「台灣農民萬歲」。

「土地真的好親切，土地的感覺才是真實的。」蘇貞昌走在田埂上時被問到今天體會插秧的感覺，笑說要跟友農接觸才知農友的辛苦。

蘇貞昌表示，親自插秧才知農友的辛苦，踩在田裡才真正知道一粒米、一頓飯是多麼不簡單，而且辛苦還不一定有收穫，真的要珍惜，再怎麼樣也要吃飯，如果沒有農友這麼辛苦，「怎會有得吃、有得喝？」

農業部前部長陳吉仲也下田陪同蘇貞昌前插秧，陳吉仲說，他家也是務農，透過這樣的活動，讓小朋友體會到農友的辛苦，希望消費者能多多購買台灣米。

蘇巧慧布局選新北市長，現場很多地方人士、里鄰長、社區民眾等都到場，蘇貞昌還去附近拜廟，被認為在替蘇巧慧固樁，與地方人士互動熱絡，但蘇貞昌對選舉沒有多談。

賓航賓士積極支持友善耕作，攜手在地農民推動永續農業，今天上午由賓航賓士總經理林文益代表，正式與彩田友善農作簽訂契作協議，以實際行動支持本土優質農產品。