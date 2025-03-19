民調同意罷免高於不同意 徐巧芯：更激起鬥志

國民黨立委徐巧芯今天針對罷免民調表示，民調並不會挫了她的銳氣，反倒是更激起她的鬥志，秉持「生死看淡，不服就幹」，戰鬥到最後一刻，腳踏實地向選區的每位選民說明政績，也會在監督政府的職責上發揮戰力。

大罷免潮來臨，TVBS民調公布最新民調指出，針對國民黨台北市立委徐巧芯罷免案，在有投票意願的民眾中，有57%表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。而國民黨隨即公布民調指出，有高達47.8%受訪者反對罷免徐巧芯，僅有35.8%表示同意罷免徐巧芯。

徐巧芯今天在立法院受訪表示，民調本來就只是參考，好的時候不要太高興，反而樂極生悲；不好的時候繼續努力，不要放棄，反而她的鬥志更加堅強。

徐巧芯提到，近期很多國民黨立委遇到最大的難題是，支持罷免的選民都非常清楚要投罷免票，但很多國民黨持者卻明顯不確定該怎麼投票，這一點國民黨必須要積極宣傳，向支持者呼籲「一定要出門投下不同意罷免」。

徐巧芯說明，「這句話很重要，不只是對徐巧芯很重要，對所有國民黨立委都很重要。我要再一次呼籲所有的選民們，到時候一定要出門投票，而且要投不同意罷免」。

徐巧芯解釋，對於立委的工作，她幾乎是拿命在拚，監督政府、避免政府濫權。她跟一般人一樣，想要穩定和平的生活，不要戰爭；想要自由，不願意被政府層層審查，不想要政府把每個人都當成共諜。

徐巧芯強調，這次的大惡罷，是黑暗與光明的決鬥，更關乎著總統的權力是否會大到難以想像，就像一個皇帝，再也無人能夠節制，而逐漸喪失民主，國家的未來就交給民眾決定。

徐巧芯表示，民調並不會挫了她的銳氣，反倒是更激起她的鬥志，她不會被一份民調牽著鼻子走。無論反罷免這場戰役是多麼的艱難，她都還是秉持著「生死看淡，不服就幹」，戰鬥到最後一刻。尤其還有好幾個月才要投票，會腳踏實地向選區的每位選民說明政績，也會在監督政府的職責上發揮戰力。

對於藍營基本盤是否催不出來，徐巧芯談及，在經過這麼多次的罷免，因應罷免絕對是用熱戰，基隆市長謝國樑罷免案就是很好的經驗。昨天謝國樑也有提供去年同一段時間的民調給她，說明在去年的此時，基隆支持者也不知道如何投票。

徐巧芯指出，她大概理解，真正要讓民眾感受到要出來投罷免不同意票，是在要準備進入第三階段的時候，大家才會有這樣的認知，但面對此次全面的大惡罷，國民黨必須要在更早的時候就告訴選民，並拜託大家出門投下不同意票。

媒體詢問，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹說，如有必要會找前國民黨立委費鴻泰幫忙。徐巧芯回應，她跟費鴻泰都有聯絡跟互動，出席地方活動，大家也都相談甚歡，過去費鴻泰也都明確表態反對大罷免，認為立委就是要做4年才能看出成績，所以費鴻泰也是希望她能做完4年任期。