快訊

LINE開放多裝置登入！「追加裝置」教學、規則看這裡 安卓平板＋蘋果可混搭用

3.1萬頁揭古巴蘇聯早知情？甘迺迪遇刺文件完整上線 最新機密曝光

金秀賢被爆恐「放鳥高雄櫻花季活動」賠3000萬 主辦單位回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

民調告急 徐巧芯催不同意票：別讓總統權力大到像皇帝

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今早於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立委徐巧芯今早於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

國民黨立委徐巧芯罷免案民調引發關注，她表示，仍秉持「生死看淡，不服就幹」戰鬥到最後一刻，不過目前碰到最大難題是支持者不知道「到底要不要去投票？」這會再多加宣傳；她還說，這次大惡罷是黑暗與光明的決鬥，大家不要戰爭、只要自由，不想每個人都被當共諜，且更關乎總統權力是否擴大到如皇帝，國家未來就交由民眾決定了。

大罷免潮來襲，有電視台昨公布調查結果，徐巧芯罷免案中，有57%民眾表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。民調消息一出也引發各界關注，徐今早也於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。

徐巧芯聲明，感謝昨天消息一出來好多人來關心，令人感動，其時民調本來就只是參考，好時不能太高興，避免樂極生悲；不好時繼續努力，不要放棄，鬥志要更加堅強，這結果不會挫了自己銳氣，更不會因此被牽著鼻子走，仍秉持「生死看淡，不服就幹」戰鬥到最後一刻。尤其還有數個月，會持續向選民說明政績及監督政府。

徐巧芯感嘆，近期碰到最大難題是支持者焦慮問「到底要不要去投票？」這表示民眾不確定怎麼投票才能支持到現任立委，這是立委及黨部都必須積極宣傳的；總歸還是一句，一定要出門投下不同意罷免。王鴻薇也有感，表示有支持者直呼「絕對不會去投票」，所以未來宣傳重點就是呼籲支持者出門投不同意罷免。

徐巧芯也批評，自己工作是拿命在拚，要監督政府、避免政府濫權，大家都想要穩定和平的生活，不要戰爭；也想要自由，不願被政府層層審查，不想政府把每一個人都當成共諜。這次的大惡罷，是黑暗與光明的決鬥，更關乎著總統的權力是否會大到難以想像就像是一個皇帝，國家的未來就交給民眾決定了。

國民黨立委徐巧芯今早於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立委徐巧芯今早於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

徐巧芯 投票 罷免

延伸閱讀

影／罷免民調不妙？徐巧芯：一定要出門投不同意罷免票

罷免徐巧芯團體申請場地沒准...控「上級指示」 公園處給理由

徐巧芯危險了？國民黨公布民調 47.8%反對罷免

立委陳亭妃告徐巧芯故意傷害 檢察官傳陳培瑜作證

相關新聞

南非打壓 我涉外官員批民主倒退只剩殘留軀殼

南非兩度致函要求我駐處遷離其首都普利托利亞，本月又在其官方網站逕行更改我國名稱，我涉外官員批南非配合中國打壓，已引發美國...

罷免徐巧芯團體申請場地沒准...控「上級指示」 公園處給理由

罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」公民團體指控，團隊要申請本月15、16、22、23日在公園的連署活動，被北市公園處14日以「...

黃國昌嘆新北不借場地 市府回：依法行政嚴守中立

民眾黨本月23日舉辦「人民要當家」大型宣講，首場選在新北板橋，因無法借用公共場地，最終申請馬路舉行。黨主席黃國昌昨感嘆「...

洪申翰稱增加國假「有正向討論空間」 藍委質疑：不敢直接表態

台灣勞工年總工時高居不下，該不該增訂國定假日引發討論，勞團也訴求政府應歸還遭砍的國假。但內政部長劉世芳日前說希望維持現況...

民調告急昔對手聲援？ 徐巧芯：費鴻泰也反惡罷

國民黨立委徐巧芯罷免案民調告急，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示有必要將找前立委費鴻泰聲援。徐表示，兩人一直都有聯絡，費...

【重磅快評】賴清德喊東拓 大官競相作文荒腔走板

賴清德總統在疑美論氛圍瀰漫的玉山論壇喊出「東拓」之後，民進黨大官們開始作文比賽，把台積電揪團赴美神話成攻城掠地、樹大分枝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。