民調告急 徐巧芯催不同意票：別讓總統權力大到像皇帝

國民黨立委徐巧芯罷免案民調引發關注，她表示，仍秉持「生死看淡，不服就幹」戰鬥到最後一刻，不過目前碰到最大難題是支持者不知道「到底要不要去投票？」這會再多加宣傳；她還說，這次大惡罷是黑暗與光明的決鬥，大家不要戰爭、只要自由，不想每個人都被當共諜，且更關乎總統權力是否擴大到如皇帝，國家未來就交由民眾決定了。

大罷免潮來襲，有電視台昨公布調查結果，徐巧芯罷免案中，有57%民眾表示會投同意罷免，高於37%不同意罷免。民調消息一出也引發各界關注，徐今早也於黨團記者會後，特別發表聲明並接受媒體聯訪。

徐巧芯聲明，感謝昨天消息一出來好多人來關心，令人感動，其時民調本來就只是參考，好時不能太高興，避免樂極生悲；不好時繼續努力，不要放棄，鬥志要更加堅強，這結果不會挫了自己銳氣，更不會因此被牽著鼻子走，仍秉持「生死看淡，不服就幹」戰鬥到最後一刻。尤其還有數個月，會持續向選民說明政績及監督政府。

徐巧芯感嘆，近期碰到最大難題是支持者焦慮問「到底要不要去投票？」這表示民眾不確定怎麼投票才能支持到現任立委，這是立委及黨部都必須積極宣傳的；總歸還是一句，一定要出門投下不同意罷免。王鴻薇也有感，表示有支持者直呼「絕對不會去投票」，所以未來宣傳重點就是呼籲支持者出門投不同意罷免。