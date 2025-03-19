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揭弊者協會網站疑有惡意程式 黃國昌：沒有資安外洩

中央社／ 台北19日電

民進黨立委沈伯洋昨天指出，由民眾黨立委黃國昌成立的公益揭弊者暨吹哨者保護協會的網站，疑似連結惡意程式。黃國昌今天受訪表示，協會為謹慎起見已處理，網站營運小組跟他表達，沒有資安外洩情況。

民進黨立委沈伯洋昨天在立法院會質詢時指出，立法院去年底三讀通過公益揭弊者保護法，明定民眾可向民意代表、媒體與法人登記的公益團體揭弊，這個公益團體就是由黃國昌成立的公益揭弊者暨吹哨者保護協會，但公益揭弊者的網頁原始碼疑似埋藏惡意程式。

數位發展部長黃彥男昨天備詢表示，這網站連到一個外部網站，這叫做Java Script，可以做很多事情，所以應該要檢測一下，他初步看完認為值得擔憂。

黃國昌今天上午受訪被問及揭弊者保護協會網站疑被連結惡意程式碼，他表示，在他擔任揭弊者保護協會理事長期間，從沒有資安外洩問題，感謝外界關心。

黃國昌表示，揭弊者保護協會為謹慎起見，昨天做一些處理，網站營運小組跟他表達，到目前為止沒有資安外洩情況。

國民黨團書記長王鴻薇昨天指出，國民黨團先前有跟民眾黨立委討論反戒嚴、反廢死公投並獲得支持。媒體詢問，民眾黨團是否會同意這兩項公投。

黃國昌表示，公投的議程設定還有討論空間，但重要的公共政策，應讓民眾直接決定、表達看法，這是民主展現。

此外，媒體也詢問，3月27日是否與國民黨立委南下宣講反罷免，未來是否還會去其他縣市。黃國昌表示，民眾黨今天舉行完黨政會議後，將說明全國宣講活動。

網站 黃國昌

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