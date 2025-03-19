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影／罷免民調不妙？徐巧芯：一定要出門投不同意罷免票

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
立委徐巧芯（左）上午回應民調，有高達57%的松山信義區選民「同意罷免」，徐巧芯呼籲支持者一定要出門投票，投下不同意罷免票。記者蘇健忠／攝影
立委徐巧芯（左）上午回應民調，有高達57%的松山信義區選民「同意罷免」，徐巧芯呼籲支持者一定要出門投票，投下不同意罷免票。記者蘇健忠／攝影

立委徐巧芯上午回應TVBS民調，先是感謝大家的關心，並澄清支持徐巧芯就是要出門投票，投下不同意罷免票，很多支持者弄不清楚，不知道要去投票。

徐巧芯表示立法委員的工作幾乎真的是拿命在搏，「我要監督政府，避免我們的政府濫權，我們跟一般的人民一樣，不過是想要過穩定以及和平的生活，我們不要戰爭，我們想要自由。我們不願意層層的被政府審查，不想要他們把我們每一個人都當成共諜」。

徐巧芯說民進黨柯建銘發起的大惡罷，是黑暗與光明的決鬥，更關乎著總統的權力是否會沒有了監督的力量，大到難以想像，指若失衡台灣喪失了最重要的民主精神跟價值。徐巧芯呼籲支持者一定要出門投票，投下不同意罷免票。

TVBS最新民調顯示，有高達57%的松山信義區選民「同意罷免」國民黨立委徐巧芯，37%不同意罷免，0.4%的人不投票／投廢票，6%未決定。

徐巧芯 投票 罷免

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