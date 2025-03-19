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南非打壓 我涉外官員批民主倒退只剩殘留軀殼

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
圖為中華民國外交部。圖／聯合報資料照片
圖為中華民國外交部。圖／聯合報資料照片

南非兩度致函要求我駐處遷離其首都普利托利亞，本月又在其官方網站逕行更改我國名稱，我涉外官員批南非配合中國打壓，已引發美國在內的G7國家不滿，南非民主轉型只剩殘留軀殼；台灣方面已備妥經貿和簽證等反制措施，全面回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到南非對台灣釋出具體善意為止。

本報日前率先報導，台灣與南非尚未就遷館案取得共識前，南非片面在官方網站將我國名稱自「台北聯絡代表處」（Taipei Liaison Office）更改為「台北商務辦事處」（Taipei Commercial Office）。

涉外官員表示，外交部長林佳龍得知後指示亞非司和駐南非代表處，分別向南非在台聯絡辦事處及南非外交部嚴正抗議。

該名官員表示，林佳龍指示，面對南非片面破壞雙方協議，除表達嚴正抗議外，也已備妥反制措施；若南非執迷不悟，一再破壞外交慣例，台灣將藉由暫停與南非政府在各領域的合作、中止給予南非人士來台受訓名額、嚴審來台簽證，和經貿反制等手段，回應南非政府破壞台斐雙邊協議的惡意打壓，直到南非對台灣釋出具體善意為止。

該官員指出，近年南非政府可說內外交迫，對內，南非經濟情況與社會問題不斷惡化，失業率節節上升、犯罪率居高不下、治安敗壞且貧富差距巨大，即便中國透過一帶一路倡議挹注多項基建貸款，深化南非對中經濟依賴，卻無法有效改善南非內政問題。

此外，該官員表示，日前南非政府通過「土地徵收法」引發美國總統川普不滿，進而發布行政命令中止對南非援助，國務卿魯比歐（Marco Rubio）拒絕出席今年2月在南非舉辦的G20外長會議，美國與南非關係近日緊張升級，魯比歐宣布南非駐美大使拉蘇爾（Ebrahim Rasool）為「不受歡迎人物」，要求其離境。

在外交場域，這名官員表示，南非淪為中國小弟，罔顧國際社會關切，一味盲從中國指揮；就在魯比歐宣布不出席G20外長會議後，中國駐南非大使吳鵬隨即在社群平台X發布與南非國際關係暨合作部長拉莫拉（Ronald Lamola）會面的照片，表達對南非擔任G20主席國的支持。

我涉外官員表示，再沒有比這更瓜田李下，坐實南非在國際場域慘淪中國傀儡的證明。

G20 南非 美國

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