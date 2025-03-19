我最先進晶片不排除在美生產？ 王鴻薇：政府應明確規則

我國駐美代表俞大㵢接受外媒專訪時指出，未來不排除最先進晶片會在美國生產。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，這議題怎會由駐美代表講？其實經濟部、國科會等單位對晶片到海外生產應有一套規則及SOP，規定明確化才不會讓大家產生懷疑，而非讓俞講些似是而非的話。

俞大㵢近日接受華爾街日報的訪問，他指出，台積電最先進的晶片會先在台灣製造，一旦技術成熟，就有可能到其他地方生產製造，包括美國。國民黨團今於「郭智輝鬼打牆 下台救台電！」記者會後接受媒體聯訪時回應。

王鴻薇表示，這情況應該由經濟部、國科會來講，怎麼會由駐美代表來講？有關晶片中多少程度的技術要移到台灣以外地區生產，應該有一套規則跟標準作業程序（SOP）。

王鴻薇表示，她之前也質詢國發會主委劉鏡清，大家都很擔心半導體到中國大陸設廠，會使得台灣技術無法拉開，因此有個「N-1」的規定，但這規定僅限於中國大陸地區，也希望到美國、德國、日本也應該要有標準；劉當時也認同「N-1」不僅限於中國大陸，因此這部分希望經濟部、國科會、行政院都應該把相關規定明確化，不讓大家產生懷疑，而讓俞大㵢講一些似是而非的話。