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藍提反戒嚴反廢死公投 擬21日逕付二讀

中央社／ 台北19日電

國民黨推出反廢死、反戒嚴公投，預計列為21日立法院會議程。對於當天是否會將公投案逕付二讀，國民黨團書記長王鴻薇今天表示，目前國民黨團準備要在院會中直接處理，也會尋求民眾黨團的支持。

國民黨17日宣布將推出反廢死、反戒嚴公投。立法院程序委員會18日開會，排定21日至25日院會議程，經表決後交院會處理。國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，關於這2項公投案，會在21日的院會提案，列為討論案。

針對21日立法院院會，國民黨立法院黨團今天發布甲級動員，通知國民黨立委當天穿著白色長袖外套，於上午10時進入議場，確實配合黨團運作。

對於21日院會是否會將2項公投案逕付二讀，王鴻薇今天在立法院受訪表示，目前國民黨團是準備要在院會中直接處理。

媒體詢問，是否會尋求民眾黨立法院黨團的支持，王鴻薇指出，這次所提的2項公投案會尋求立法院提出，可預見民進黨一定會全力阻擋，所以國民黨團一定會希望得到民眾黨團的支持，這是無庸置疑的。

公投 國民黨 立法院

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