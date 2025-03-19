影／倒閣引話題 立委郭國文指過去不曾發生的事情 有可能今年出現

民進黨將於3月23日在台南永康區大灣武龍宮辦宣講會，為全面罷免藍營立委助勢，立委兼市黨部主委郭國文表示，綠營民代都是罷免連署的據點，並將擴大到夜市、商圈擺攤設據點。他說，台灣過去不曾發生的事情 有可能今年出現。

民進黨台南市黨部今天針對23日下午3點10分起黨中央在台南的宣講會開記者會，說明訴求與目的，他說，動員規模1千人，包含黨秘書長林右昌、行政院長卓榮泰、教育部政務次長張廖萬堅、文化部長李遠、南市綠營議員、立委、黨籍里長等都將與會，歌手大支將到場演唱，公民團體也會在場設攤連署。 當天上午也會先到永康、崑山市場宣傳。

郭國文表示，「民意代表再怎麼大，也不會比人民頭家還要大，當整個立法院已背棄人民毀憲亂政時，民主制度之下，人民可以不同方式來反制」。他說，方式之一是定期改選來否決，之二是採取罷免手段。目前全國罷免已展開，我們就要尊重公民團體的選擇，民進黨身為執政黨，也要把政策說明清楚，也才會有這一場323宣講，我們會扮演支援公民團體的角色。

郭國文說，過去在立法院打拼的時候，圍牆外面的團體是扮演義勇軍的角色，這次換公民團體扮演前鋒，政黨扮演後衛，由我們來全力支援。我們會下達動員令，所有的黨公職都希望到場，包含已發文給207名黨籍里長，以及黨員有留通訊方式，預計發送1萬3千多封手機簡訊，以表示我們對人民負責任的態度。

3月23日宣講只是開始，接下來隨著二階連署態勢提升，不僅所有的議員、立委服務處可以接受連署站成立，後續也會主動出擊，包含花園夜市等主要夜市擺攤連署，以方便外縣市民眾連署。另，市中心很熱鬧的國華街跟海安路，也會擺攤設點，強度會漸漸加強。希望把握在公民團體所要求，二階連署起跑40天內，換我們扮演義勇軍的角色，盡可能衝出好成績。