罷免徐巧芯團體申請場地沒准...控「上級指示」 公園處給理由

罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」公民團體指控，團隊要申請本月15、16、22、23日在公園的連署活動，被北市公園處14日以「同月份同場地已有相同性質活動」的理由駁回22、23日的申請，承辦只表示該函文是「上級指示」。公園處嚴正駁斥，並提出三點澄清。

對於被指不准公園場地使用是權威復辟？公園處副處長曹彥綸駁斥不實指控，曹表示，公園處已經批准3月15、16日在景勤一號公園的申請，批准人行道讓罷免活動使用；也是基於不希望同一活動占用公園、影響居民使用，所以才未准22、23日的相同申請。

曹表示，公園處對公園的申請標準一致，考量今年已經有十多案對公園罷免活動的相關投訴，所以將相關活動限定在公園外人行道辦理，就是希望能對民眾使用公園的影響降至最低。

曹彥綸說，第三，台北市公園場地申請使用須知，本來就是限定同一申請人，一個月內只能申請一次，精神就是不希望相同活動持續占用公園，影響其他民眾使用申，本案申請原則完全一致，明確視相同罷免活動，基於避免占用精神，視為相同單位廣義同一申請人，所以才不同意第二次申請。