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黃國昌嘆新北不借場地 市府回：依法行政嚴守中立

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
民眾黨主席黃國昌日前申請場地舉辦「人民要當家」大型宣講遭拒絕，感嘆「新北市府不借就是不借」。圖／本報資料照片
民眾黨主席黃國昌日前申請場地舉辦「人民要當家」大型宣講遭拒絕，感嘆「新北市府不借就是不借」。圖／本報資料照片

民眾黨本月23日舉辦「人民要當家」大型宣講，首場選在新北板橋，因無法借用公共場地，最終申請馬路舉行。黨主席黃國昌昨感嘆「新北市府不借就是不借」，新北市秘書處今回應，場地申請均依法行政，行政園區內禁止舉辦政治活動，恪守行政中立，絕無差別對待。

黃國昌近日接受專訪時表示，民眾黨希望在新北市公共場地舉辦宣講，但多次申請均遭拒絕，民眾黨市議員陳世軒代為申請也同樣無法通過。

黃國昌嘆，新北市政府就是不願提供場地，因此只能改申請馬路辦活動，並酸民進黨執政下「關係好、有權力，早就都借好了」。黃國昌的一番話在被綠營議員酸，「新北市不是侯友宜執政嗎？」暗批藍白關係微妙。

對此，新北市秘書處今發出聲明回應，根據「新北市政府行政園區場地使用管理要點」，場地不得用於問政說明會、政見發表會等政治活動，依法不予核准，並強調所有場地申請均依法令辦理，確保行政中立。市府強調，對任何政黨均無差別待遇，外界無須過度解讀。

民眾黨 黃國昌

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