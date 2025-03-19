桃園高中生穿解放軍服學少年先鋒隊敬禮 民團籲調查
立委張雅琳、台教盟理事長潘威佑、桃園市議員黃瓊慧、北社副社長羅浚晅、人本教育基金會主秘陳志遠等人，今天在立法院舉辦「教育不容統戰！嚴正讀貴學校誤導學子、配合中共滲透行為」記者會，針對日前桃園永豐高中發生學生穿解放軍迷彩服、學習中共少年先鋒隊敬禮的事件，台教盟呼籲教育部立即展開調查，釐清是否有中國勢力介入，並依法究責失職人員，並向立法院喊話應檢討現行法規，防堵中國藉文化、教育交流進行統戰。社會大眾應共同關注率校教育，若發現類似滲透行為，應即時舉報，確保學生在自由民主的環境下學習。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言