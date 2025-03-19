桃園高中生穿解放軍服學少年先鋒隊敬禮 民團籲調查

陳世凱2024年9月接交通部長，地方議員出身的他，外型、口條佳，獲黨政高層青睞在短時間內三級跳接下要職，上任快半年了，近日他對交通相關政策規畫，竟以自身少數經驗來做為多數人適用的決策依據，讓外界看見陳世凱從民代監督者，轉為行政官員推動政策的能耐極限...

2025-03-19 11:00