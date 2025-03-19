洪申翰稱增加國假「有正向討論空間」 藍委質疑：不敢直接表態

台灣勞工年總工時高居不下，該不該增訂國定假日引發討論，勞團也訴求政府應歸還遭砍的國假。但內政部長劉世芳日前說希望維持現況，勞動部長洪申翰今在立案數度被要求表態，強調國假調整「有正向討論的空間」，但立委王育敏進一步詢問支持或反對「還我七天假」，洪申翰僅重複有正向討論空間，未明確回答支持或反對，因此遭王育敏批評模糊以對、不敢直接表態。

減少台灣勞工年總工時是前總統蔡英文當年的競選政見之一，立委黃國昌說，2016年的年總工時為2035小時，時至2024年的年總工時卻只微幅下降至2030小時，洪申翰曾在擔任立委時期支持增加國定假日，現在當上勞動部長，讓勞工朋友期待洪申翰能貫徹立場、加以執行。

對於黃國昌詢問勞動部立場是否與內政部一致，不打算調整國定假日。洪申翰說，國定假日相關法規的主管機關是內政部，但勞動部也不會說全是內政部的事，他認為可通盤考慮各領域工作者的狀況，在國定假日調整上「有正向討論空間。」

立委邱鎮軍則要求洪申翰表態，在增訂國定假日議題上，是否站在勞工這邊？洪申翰則應允「當然是站在勞工這邊。」

不過，當王育敏進一步要洪申翰明確說出支持或反對「還我七天假」訴求，洪申翰未正面答覆，僅重複強調有正向討論空間，對於王育敏詢問是否可解讀為支持，洪也未稱是，僅回答討論政策時的語意應該精準，不宜簡化詮釋。

王育敏因此批評洪申翰令人失望，作為勞動部長應表明立場，而不是模糊以對，不敢完全表達，站穩勞動部立場。她認為，現在內政部反對，若勞動部不敢為勞工發聲，全國勞工可依賴誰？過往勞動部總被譏諷向資方靠攏，以為換了從基層上位的洪申翰將有所改善，未料洪當了官卻不敢表態，要看上位、看內政部臉色？

洪申翰則駁斥，強調勞動部有立場，立場就是調整國假有正向討論空間。但對於王育敏追問「那就是不反對增加七天國假？」洪仍未明確答覆。