遭控慣老闆 葉元之：沒有不當辭退 該改善就改善

國民黨立委葉元之近期身陷罷免危機，更遭指控是「慣老闆」，台北市勞動局昨日派員前往勞檢。葉元之今天受訪強調，「實際上沒有不當辭退，也沒有不讓助理看病」，到時候調查報告出來，希望可以釐清疑慮；而對於辦公室兩項違失？葉元之則說，會盡努力達成要求，「該改善就改善」。

葉元之先前遭控，辦公室前助理生前遭受言語羞辱，且在請假就醫後遭到辭退。北市勞動局昨天前往葉元之辦公室勞動檢查，勞檢發現辦公室沒有出勤紀錄，也沒有設置職場暴力預防措施，已通知限期改善。

葉元之受訪表示，昨天看到聲明指有人檢舉他不當辭退助理，以及不讓助理請假，導致助理壓力過大。昨天勞動局也來辦公室了解實際狀況，「實際上沒有不當辭退，是助理請辭；也沒有不讓助理看病，實際上助理都有去看病」。若是這兩件事遭檢舉，剛好可以利用這個機會，在調查報告出來後，讓外界釐清質疑。

對於辦公室未設打卡鐘、無設置職場暴力預防措施，遭勞動局要求限期改善。葉元之表示，「會配合改善」，昨天與辦公室討論，參考其他企業作法，也會與立法院研究一下，能不能弄個版本給大家參考，「反正會盡努力達成要求，該改善就改善」。

至於勞檢昨日來調查，是否未提前告知立法院？葉元之表示，他不曉得什麼程序，昨天早上他接到辦公室通知，不過人在板橋跑行程，實在沒辦法趕過來。當下辦公室全力配合調查，所以程序的事情他不清楚。