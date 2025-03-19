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北檢駁沈慶京病友爆料逼害柯文哲 民眾黨引用法條反嗆

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京。圖／聯合報系資料照片

台灣民眾黨今天表示，台北地檢署檢察官林俊言誤解「刑事訴訟法」法律定義，持續欺騙社會大眾，「假視察之名、行訊問之實」，違反程序威逼不成，事後才急著用「最速件」函通知法院，早已逾越檢察官守則，破壞司法公信，重創檢察體系的形象。

媒體報導，一名自稱是威京集團主席沈慶京的病友爆料，檢察官在戒護病房要求「逼害」民眾黨前主席柯文哲。台北地檢署昨天透過新聞稿駁斥，檢察官偵辦案件均秉持客觀中立態度，被告如有意見應在法院審判過程中理性具體主張，而非透過法庭外媒體放話帶風向，「企圖影響輿論及法院心證之形成，而斲傷司法公信力。」

民眾黨上午發布聲明指出，根據刑事訴訟法第106條規定，「羈押被告之處所，檢察官應勤加視察，按旬將視察情形陳報主管長官，並通知法院」，重點在了解羈押被告環境狀況，而非假視察之名，透過聊天恐嚇當事人，台北地檢署兩次濫用視察，進行不當訊問，違法正當法律程序。

民眾黨再指，根據檢察官守則第6條規定，「檢察官行使職權應依法定程序嚴謹審慎行之，不得逾越所欲達成目的之必要限度」，林俊言在醫院直接「威逼沈慶京咬柯文哲」，去年10月11日訊問2個小時，錄音錄影卻只有幾分鐘，而且筆錄僅紀錄「當事人保持緘默」，直接把訊問包裝在視察中，何時錄音錄影全憑檢察官決定。

民眾黨質疑，去年10月14日，林俊言再度假視察之名訊問沈慶京，甚至提及減刑規定以達目的，這不是「熱心告知」而是透過訊問「積極勸降」，麻煩台北地檢署具體說明，當天偵訊到底有沒有筆錄，還是濫用視察的名義，繼續進行違法訊問。

民眾黨強調，檢察官不遵守正當法律程序，社會應該共同譴責，維護司法正義，避免檢察體系遭受破壞，然而如今執政黨發言人、議員卻為台北地檢署護航，縱容司法工具成政治鷹犬，放任檢察官恣意妄為，更說明台灣現在黨檢不分已成事實，實在令人遺憾。

台灣民眾黨 司法 檢察官

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