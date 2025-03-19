快訊

台中母子逛誠品被當賊 市警局認有疏失今記「申誡處分」

今急凍剩4度…還沒冷完？專家曝3月「最後一波」冷空氣時間

MLB／大谷翔平披上「金標聖衣」全大聯盟僅6人能穿

聽新聞
0:00 / 0:00

北市勞檢「慣老闆」葉元之揪2缺失 洪申翰：政治人物應善待助理、守法

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
國民黨立委葉元之遭檢舉霸凌前助理。記者陳正興／攝影
國民黨立委葉元之遭檢舉霸凌前助理。記者陳正興／攝影

國民黨立委葉元之前助理日前病逝，傳出葉元之疑似職場霸凌並挨控「慣老闆」。北市勞動局昨為此勞檢葉元之辦公室，查出未備置出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等疏失。勞動部長洪申翰今受訪時說，政治人物應該善待助理跟幕僚，尤其該遵守的勞動法規必須遵守。

因接獲檢舉指葉元之職場霸凌、禁止勞工請病假，北市勞動局昨勞檢葉元之辦公室，發現無當事勞工的出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，限期1個月改善，昨晚間再聲明表達，這次勞檢未提前向立法院院方告知，「確有未盡妥適之處」，將檢討精進相關程序。

洪申翰說，任何政治人物在政治上表現，都非常仰賴好的助理、幕僚協助，政治人物應該善待助理跟幕僚，尤其該遵守的勞動法規必須遵守。

對於該不該檢討勞檢程序？洪申翰認為，身為勞動法規的主管機關，勞動部願意跟立院討論，畢竟立院政治性高，特殊性應尊重，但也必須兼顧勞檢精神。

此外，賴清德總統日前宣布17項國安策略，其中要求各行政部門檢視相關法規，洪申翰說，兩岸條例禁止仲介國人到中國工作，勞動部會跟相關部會檢討法規，避免中國透過兩岸交流行統戰、滲透目的。

勞檢 職場霸凌 葉元之

延伸閱讀

80歲以上長者免評聘移工將衝擊重症家庭！勞動部：將採「雙軌分流」

增訂國定假日有解？勞長表態：有正向討論空間

擺脫過勞之島？ 洪申翰：不鼓勵勞工多加班 提高薪資改善工時

勞檢葉元之辦公室未告知立院 北市：將檢討程序

相關新聞

遭控慣老闆 葉元之：沒有不當辭退 該改善就改善

國民黨立委葉元之近期身陷罷免危機，更遭指控是「慣老闆」，台北市勞動局昨日派員前往勞檢。葉元之今天受訪強調，「實際上沒有不...

北檢駁沈慶京病友爆料逼害柯文哲 民眾黨引用法條反嗆

台灣民眾黨今天表示，台北地檢署檢察官林俊言誤解「刑事訴訟法」法律定義，持續欺騙社會大眾，「假視察之名、行訊問之實」，違反...

罷免徐巧芯團體申請場地沒准...控「上級指示」 公園處給理由

罷免藍委徐巧芯的「剷除黑芯」公民團體指控，團隊要申請本月15、16、22、23日在公園的連署活動，被北市公園處14日以「...

黃國昌嘆新北不借場地 市府回：依法行政嚴守中立

民眾黨本月23日舉辦「人民要當家」大型宣講，首場選在新北板橋，因無法借用公共場地，最終申請馬路舉行。黨主席黃國昌昨感嘆「...

洪申翰稱增加國假「有正向討論空間」 藍委質疑：不敢直接表態

台灣勞工年總工時高居不下，該不該增訂國定假日引發討論，勞團也訴求政府應歸還遭砍的國假。但內政部長劉世芳日前說希望維持現況...

想用墾丁吸引外國高端客 交長陳世凱是搞錯什麼？

陳世凱2024年9月接交通部長，地方議員出身的他，外型、口條佳，獲黨政高層青睞在短時間內三級跳接下要職，上任快半年了，近日他對交通相關政策規畫，竟以自身少數經驗來做為多數人適用的決策依據，讓外界看見陳世凱從民代監督者，轉為行政官員推動政策的能耐極限...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。