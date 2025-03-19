北市勞檢「慣老闆」葉元之揪2缺失 洪申翰：政治人物應善待助理、守法

國民黨立委葉元之前助理日前病逝，傳出葉元之疑似職場霸凌並挨控「慣老闆」。北市勞動局昨為此勞檢葉元之辦公室，查出未備置出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等疏失。勞動部長洪申翰今受訪時說，政治人物應該善待助理跟幕僚，尤其該遵守的勞動法規必須遵守。

因接獲檢舉指葉元之職場霸凌、禁止勞工請病假，北市勞動局昨勞檢葉元之辦公室，發現無當事勞工的出勤紀錄、未設置職場暴力預防措施等，限期1個月改善，昨晚間再聲明表達，這次勞檢未提前向立法院院方告知，「確有未盡妥適之處」，將檢討精進相關程序。

洪申翰說，任何政治人物在政治上表現，都非常仰賴好的助理、幕僚協助，政治人物應該善待助理跟幕僚，尤其該遵守的勞動法規必須遵守。

對於該不該檢討勞檢程序？洪申翰認為，身為勞動法規的主管機關，勞動部願意跟立院討論，畢竟立院政治性高，特殊性應尊重，但也必須兼顧勞檢精神。

此外，賴清德總統日前宣布17項國安策略，其中要求各行政部門檢視相關法規，洪申翰說，兩岸條例禁止仲介國人到中國工作，勞動部會跟相關部會檢討法規，避免中國透過兩岸交流行統戰、滲透目的。