美國務院4點回應反分裂法 強調確保台灣人民不受威脅

中國反分裂國家法實施20週年，美國國務院今天以4項要點回應，指美國致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何可能危及台灣人民安全的脅迫行為；美國長期對台的立場不變，改變的是台灣所面臨的中國威脅。

中國14日舉辦「反分裂國家法」實施20週年座談會，國台辦主任宋濤於會中表示，這項法律清晰畫出「以非和平方式」制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。

中央社同日詢問美國國務院對上述發言的看法，國務院一名發言人今天下午以4項要點回覆，開頭引述國務卿盧比歐（Marco Rubio）日前受訪所說，美國不會屏棄在台灣問題上長期秉持的立場。

「也就是反對任何片面、強行、強制或脅迫改變台灣地位的行為。自1970年代末以來，這一直是、且仍然會是美國的立場，不會改變。」

這名發言人說，而正在改變的是台灣面臨的中國威脅。北京去年發布據稱以反分裂國家法及刑法為基礎的司法指引。「這些指引是嚴厲的」，指示中國法院及執法單位起訴及懲罰所謂的「台獨頑固分子」，某些情況下還會判處死刑。

中國去年6月多個部門聯手公布「懲獨」22條司法文件後，國台辦官網增加「依法懲治『台獨』頑固分子」專題欄目，除了列出過去公布的「台獨分子」，還提供舉報信箱。中國公安部官網也引用這份名單。

國台辦官網所列的「台獨頑固分子」包括「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇」。

美國國務院表示，反分裂國家法通過20年後，中國針對台灣及其在美國及世界各地支持者的恐嚇活動已擴及全球，威脅言論自由，破壞印太區域穩定，並侵蝕數十年來支撐兩岸現狀的規範。

國務院發言人指出，面對中國這類挑釁及不負責任的行動，美國仍然致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，這些脅迫可能危及台灣人民的安全、社會或經濟制度。