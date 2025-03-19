營建剩餘土石方亂象 監院糾正政院、內政部

營建剩餘土石方問題近年引發關注，監察委員調查報告指出，行政單位多項違失已導致公共安全與國土完整遭嚴重影響，因此提案糾正行政院、內政部暨所屬國土管理署。

國土署回應，環境部已將營建剩餘土石方管理納入「廢棄物清理法」修正草案，預計授權內政部訂定全國一致的流向申報、追蹤規範及相關罰則。環境部回應，將持續強化跨部會合作，透過科技監管、法規修訂及執法加強等多重措施，解決營建產出物最終去化問題。

營建剩餘土石方遭非法棄置情況近年來屢見不鮮，造成環境破壞與土地及水體二次汙染等生態破壞，甚至有不肖土石資源堆置處理場以合法掩護非法，結合各上下游業者形成不法產業鏈，嚴重影響公共安全與國土完整。

據監委張菊芳、陳景峻、郭文東調查，現行營建剩餘土石方管理的機制中，存在多項違失，包含法律位階過低、主管機關權責不清、缺乏明確廢棄物認定標準、缺乏有效之流向追蹤機制、未建立完善跨縣市平台、資訊揭露不完整、主管機關查核機制鬆散、中央主管機尚缺整合與分工、缺乏有關清運車輛超重問題機制等。

監察院表示，調查報告揭示營建剩餘土石方多項違失，亟待政府部門正視並積極改善，因此將提案糾正行政院、內政部暨所屬國土署，並請國土署、環境部確實檢討改善。

國土署指出，環境部已將營建剩餘土石方管理納廢清法修正草案，預計授權內政部訂全國一致的流向申報、追蹤規範及相關罰則，也會媒合公有土地等配套。