柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕神回一句「媽媽原諒你」

民進黨立院黨團總召柯建銘點名台中市長盧秀燕，「人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，引發議論。被稱為「媽媽市長」的盧秀燕，昨出席市政會議前，被媒體包圍堵訪，盧暫停腳步說「媽媽原諒你」，隨即頭也不回走入會議室。

柯點燃的戰火也燒到自稱「水獺媽媽」的民進黨立委蘇巧慧。新北市國民黨議員陳偉杰批評，蘇巧慧面對如此不尊重職業婦女的言論，應該在「回歸家庭」、「譴責老柯」之中二選一吧。

「請蘇巧慧幫忙說句公道話」藍營議員蔡淑君說，很難想像民進黨的女性，連一句為盧秀燕打抱不平的話都不敢說。

藍營議員白珮茹表示，奧運金牌拳擊女將林郁婷遭性別歧視，蘇巧慧馬上挺身而出，柯建銘說盧秀燕應回歸家庭主婦，「水獺媽媽」不覺得刺耳嗎？

國民黨批評，這就是民進黨上下貫徹的作風？長期支持性平的副總統蕭美琴有何看法？力推性平政策的立委范雲也要視而不見嗎？籲柯建銘應道歉負責。

面對在野立委聲討柯建銘，行政院長卓榮泰昨在立院備詢時為柯建銘緩頰表示，「這或許是柯建銘對母愛的回憶吧。」

被國民黨點名的范雲直言，「這當然不好」，從主計長陳淑姿到盧秀燕，對女性政治人物的評論，都不應牽扯到其婚姻與家庭。