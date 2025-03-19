北市勞檢葉元之辦公室 查2疏失

國民黨立委葉元之方姓前助理日前病逝，傳出葉疑涉職場霸凌，北市勞動局接獲檢舉，昨上午勞檢葉元之立院辦公室，發現現場無助理出勤紀錄，也未設職場暴力預防措施；葉當時不在場，勞檢處請葉提補充說明並限期改善，否則依勞基法開罰九至四十五萬元。

葉元之表示，助理工作有彈性，不一定要打卡，年輕人也不喜歡打卡，勞檢處要求要有上下班紀錄，之後辦公室會配合辦理。

葉元之遭控，曾對辦公室前助理方姓男子言語羞辱，且在方請假就醫後辭退。葉元之辦公室先前回應，對助理過世深感震驚，強調相關指控並非事實。

市府三月五日接獲民眾檢舉，指葉元之有職場霸凌、禁止勞工請病假等涉違反勞動法令事項，因媒體多有報導，勞檢處待方男治喪結束，昨天前往勞檢。

勞檢處說，項目包括是否有前助理出勤紀錄以及職場暴力預防設施措施等，結果皆無，通知一個月內改善，雇主若仍無法提出，將依照勞基法開罰。

勞動局長王秋冬說，民眾檢舉葉元之「不讓勞工請病假」、「請病假期間解雇、違反解雇必要性原則」，市府依規定勞檢，並要求雇主對缺乏出勤紀錄補充說明。至於勞檢未提前告知立法院，有未盡妥適之處，將檢討精進相關程序。

勞動局指出，職場霸凌事件頻傳，勞檢處去年受理職場霸凌申訴案件七七六件，三年內成長近四倍，職場不法侵害申訴案件中，言語暴力者占百分之五十二；工作分配或職務調動占百分之廿二；肢體暴力占百分之三；霸凌申訴的前五大行業分別為批發及零售業、住宿及餐飲業、金融及保險業、支援服務業及資訊及通訊傳播業。