白委相挺 藍兩公投拚周五逕付二讀

國民黨主席朱立倫宣布推動「反廢死」、「反戒嚴」公投，行政院長卓榮泰昨稱，兩個議題矛盾且不存在，「在一個黑暗的房間裡找兩隻不存在的黑貓，是心中充滿焦慮和偏見，難道朱立倫累了？」國民黨立院黨團書記長王鴻薇指出，兩公投案已經獲得民眾黨立院黨團支持，預計周五院會逕付二讀。

針對「反廢死」、「反戒嚴」公投，卓榮泰表示，兩個月前，台灣才執行過死刑，死刑在國內是合法的，沒有廢死的問題，議題並不存在；至於戒嚴，國內各政黨只有國民黨有戒嚴經驗，也只有國民黨不知道戒嚴的痛苦，今天的台灣沒有任何時空條件宣布戒嚴，往後也沒有戒嚴的可能，這也是不存在的議題。

國民黨團昨在立院程序委員會提案，兩公投案將提報周五院會處理。王鴻薇表示，她預估民進黨會反對相關提案，當天可能需要表決，國民黨團已跟民眾黨團討論過，也得到民眾黨團的支持，應該可以通過。

民眾黨團總召黃國昌表示，反廢死及反戒嚴，應該是台灣主流民意，國民黨要推動公投，還是要先看到公投主文；反倒是民進黨要先說把話清楚，是否要把台灣帶回戒嚴的年代？

有關卓榮泰周末上街宣講，遭在野黨質疑怠忽施政、想搞罷免，卓榮泰昨回應，向民眾說明總預算、財劃法修法覆議案沒有成功的結果，不僅是彌補在國會因為時間不足、理解不足而做的說明，廣義而言，也是在說明政府政策，這是沒有問題的。

國民黨則批評，卓內閣與民進黨立院黨團總召柯建銘連日比爛造謠，族繁不及備載，人民看得非常心痛；奉勸民進黨停止造謠，好好檢視施政失衡失能的問題。