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選下屆嘉市長？ 王美惠：黨需要我就戰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

2026嘉義市長選戰成新局面，民進黨立委王美惠接受前總統陳水扁廣播節目專訪時說，黨若需要，她一定出來戰，希望黨中央出面協調人選。另，國民黨陣營正持續觀察有意參選者，民眾黨則表示，人選有意尋求「藍白合」。

王美惠上屆從議員參加黨內初選，擊敗時任立委李俊俋，並順利選上立委，本屆再連任，不過綠營內部仍有齟齬。民進黨中常委陳茂松說，市長黃敏惠明年卸任，國民黨還找不到市長人選，嘉市不算艱困選區，贊成初選。

陳水扁問王美惠「外傳妳已鬆口，地方有需要選下屆嘉市長，有影嘸？」王美惠說，她不怕戰，而黨有機制，艱困選區就由黨中央徵召、長久執政縣市就辦初選，但初選會造成感情撕裂，希望中央協助扮橋梁，讓黨內有志者坐下來協調，團結才能勝選，自己不一定要選，都照中央旨意。

市長黃敏惠卸任後，國民黨能否守住執政權，支持者感到焦慮，黨主席朱立倫先前參加活動時指出黨提名機制明年啟動；嘉市黨部主委蔡明顯說，有意參選人陸續浮現，會觀察情況，不一定要初選，可透過協調達到最大公約數，避免黨內廝殺。

民眾黨立委兼嘉義黨部主委張啓楷被視為下屆市長人選，但至今未表態要選。

嘉義 國民黨 王美惠

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