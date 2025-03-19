李鴻鈞嘆監院幾乎斷水斷電 在野批「廢物院」砍預算剛好

立法院刪凍政府機關預算，監察院副院長李鴻鈞昨嘆院內幾乎要斷水斷電，將於總預算公布時聲請釋憲；監察院秘書長李俊俋更嗆在野黨，若不滿監院存在就提修憲，而非胡亂刪預算。國民黨及民眾黨立法院黨團則齊轟監察院尸位素餐，被砍剛好而已，與其找大法官討拍，不如貼近民意、好好做事。

監察院昨開記者會說明，今年度預算業務費遭刪逾九成六，已嚴重影響機關運作。李俊俋指出，今年度預算業務費僅剩一○九二萬三千元，也就是「原本一百元剩下四元要活一年」的概念；其實監察院相對單純很多，預算科目只有七個，但很多科目刪除百分百或接近百分百預算，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護。

李俊俋認為，立法院大幅刪減歲出預算，已逾越合理範圍，這不是賣慘、哭窮，立院不能以績效差、預算比去年多等理由就刪除預算，此舉已對監察權行使構成嚴重妨礙，監察院將待賴清德總統公布今年度總預算時，同步向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

李鴻鈞表示，監察院現在很多窒礙難行之處，立法院如此刪預算是離譜到極點，幾乎被刪到整個要停擺，講難聽一點，要不是跟台電、自來水等單位協商費用先欠著，早就被斷水斷電；現在最急迫的就是提出釋憲，「這也是目前唯一一條路」。

李鴻鈞與李俊俋也說，若有人不希望監察院存在，請依照憲法來走，不合理地刪除預算不是理性做法。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，黨團針對財產申報預算一毛錢都沒有砍，反而是監察院浪費人民納稅錢，編列預算到日本考察黑熊，如此績效不彰淪為廢物院，大砍預算本來就剛好而已，「我覺得今年預算還砍得太少」，對不起人民本就該掃進歷史灰燼，就連民進黨都主張廢除考監兩院，目前朝野黨團各自也都有修憲提案。

國民黨團首席副書記長羅智強也說，監察院預算被刪凍的罪魁禍首就是監委們；監察院長陳菊上任後，調查和糾正案都下滑三成，經費卻暴增四成之多，今年出國經費編列更是五院之首，這種績效和態度，不只是高薪低效，根本是尸位素餐，與其找大法官討拍，不如貼近民意、好好做事。