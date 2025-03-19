聽新聞
0:00 / 0:00

李鴻鈞嘆監院幾乎斷水斷電 在野批「廢物院」砍預算剛好

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰／台北報導
監察院副院長李鴻鈞昨舉行記者會表示，針對監察院預算被刪將聲請釋憲。記者曾原信／攝影
監察院副院長李鴻鈞昨舉行記者會表示，針對監察院預算被刪將聲請釋憲。記者曾原信／攝影

立法院刪凍政府機關預算，監察院副院長李鴻鈞昨嘆院內幾乎要斷水斷電，將於總預算公布時聲請釋憲；監察院秘書長李俊俋更嗆在野黨，若不滿監院存在就提修憲，而非胡亂刪預算。國民黨及民眾黨立法院黨團則齊轟監察院尸位素餐，被砍剛好而已，與其找大法官討拍，不如貼近民意、好好做事。

監察院昨開記者會說明，今年度預算業務費遭刪逾九成六，已嚴重影響機關運作。李俊俋指出，今年度預算業務費僅剩一○九二萬三千元，也就是「原本一百元剩下四元要活一年」的概念；其實監察院相對單純很多，預算科目只有七個，但很多科目刪除百分百或接近百分百預算，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護。

李俊俋認為，立法院大幅刪減歲出預算，已逾越合理範圍，這不是賣慘、哭窮，立院不能以績效差、預算比去年多等理由就刪除預算，此舉已對監察權行使構成嚴重妨礙，監察院將待賴清德總統公布今年度總預算時，同步向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

李鴻鈞表示，監察院現在很多窒礙難行之處，立法院如此刪預算是離譜到極點，幾乎被刪到整個要停擺，講難聽一點，要不是跟台電、自來水等單位協商費用先欠著，早就被斷水斷電；現在最急迫的就是提出釋憲，「這也是目前唯一一條路」。

李鴻鈞與李俊俋也說，若有人不希望監察院存在，請依照憲法來走，不合理地刪除預算不是理性做法。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷表示，黨團針對財產申報預算一毛錢都沒有砍，反而是監察院浪費人民納稅錢，編列預算到日本考察黑熊，如此績效不彰淪為廢物院，大砍預算本來就剛好而已，「我覺得今年預算還砍得太少」，對不起人民本就該掃進歷史灰燼，就連民進黨都主張廢除考監兩院，目前朝野黨團各自也都有修憲提案。

國民黨團首席副書記長羅智強也說，監察院預算被刪凍的罪魁禍首就是監委們；監察院長陳菊上任後，調查和糾正案都下滑三成，經費卻暴增四成之多，今年出國經費編列更是五院之首，這種績效和態度，不只是高薪低效，根本是尸位素餐，與其找大法官討拍，不如貼近民意、好好做事。

李俊俋 李鴻鈞 監察院 立法院 總預算

延伸閱讀

細數七大預算科目遭刪凍 監察院將聲請釋憲及暫時處分

監院聲請釋憲與暫時處分 民眾黨團嗆「績效不彰，預算被砍剛好而已」

影／監察院預算遭刪96% 李鴻鈞：恐影響案件調查將聲請釋憲

批立院亂刪監院預算 李鴻鈞：幾乎要斷水斷電

相關新聞

柯建銘嗆回歸家庭 盧秀燕神回一句「媽媽原諒你」

民進黨立院黨團總召柯建銘點名台中市長盧秀燕，「人家叫你盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨」，引發議論。被稱為「媽媽市長」...

批卓榮泰護航柯建銘歧視言論 國民黨：放棄性平價值？

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢稱「這或...

李鴻鈞嘆監院幾乎斷水斷電 在野批「廢物院」砍預算剛好

立法院刪凍政府機關預算，監察院副院長李鴻鈞昨嘆院內幾乎要斷水斷電，將於總預算公布時聲請釋憲；監察院秘書長李俊俋更嗆在野黨...

政院打詐影片點閱慘不忍睹 民眾黨團諷卓榮泰也被詐騙

內政部警政署「165打詐儀表板」近期公布數據，全台上周詐騙損失金額高達14億6139元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說...

北市勞檢葉元之辦公室 查2疏失

國民黨立委葉元之方姓前助理日前病逝，傳出葉疑涉職場霸凌，北市勞動局接獲檢舉，昨上午勞檢葉元之立院辦公室，發現現場無助理出...

選下屆嘉市長？ 王美惠：黨需要我就戰

2026嘉義市長選戰成新局面，民進黨立委王美惠接受前總統陳水扁廣播節目專訪時說，黨若需要，她一定出來戰，希望黨中央出面協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。