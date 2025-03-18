快訊

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

MLB／道奇MVP 3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

沈慶京健康堪慮 民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京深陷京華城容積率風暴，至今仍被關押在台北看守所；但近期傳出北檢檢察官林俊言疑似違法濫權，要求沈慶京「咬」柯文哲受賄，並且偵訊期間未依法錄影、錄音等，引發外界「東廠錦衣衛」、「警總再現」的質疑；民眾黨也抨擊北檢政治辦案，踐踏人權的行徑必須停止。

民進黨發言人吳崢表示，要嚴正譴責國民黨與民眾黨，莫再用政治力干預司法、破壞司法獨立運作。

沈慶京律師團表示，沈慶京的健康狀況不容忽視，呼籲法院司法程序應與人道關懷並行。

律師團表示，現行制度對於被告人權的忽視令人憂心，沈慶京沒有行賄，卻被逼迫限制自由，更令人擔憂的是，在羈押期間無法獲得妥善的醫療照護。法官曾多次收到沈慶京律師團隊提出的具保停押聲請，農曆年前後共計5次；前3次聲請時，法官曾函詢台大醫院，院方認為沈慶京的健康狀況不容忽視，確實需要在無菌環境下接受高階醫療，並需及時的醫療干預。

沈慶京律師團隊指出，向法院聲請沈慶京保外就醫，或至少在不違反基本人權的前提下，限制其會面人員與部分自由的情況下，讓其得到完善的醫療照護，才是最符合司法正義與社會公平的選擇。

法界人士表示，司法體制的公平性與公信力，不僅取決於有罪無罪的裁決，更體現於對所有涉案人士基本權利的保障。國內外皆有案例顯示，當司法機構過度忽視被告的基本需求，甚至導致其在審判期間因健康惡化或死亡，往往會引發社會極大反彈，影響民眾對司法體系的信任。因此，本案不僅是對個案正義的考驗，也是一場對整體司法環境是否健全的檢視。

沈慶京健康堪慮，民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒。圖／聯合報系資料照片
沈慶京健康堪慮，民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒。圖／聯合報系資料照片

司法 律師 柯文哲 沈慶京

延伸閱讀

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

柯文哲4大羈押被告同天受審 柯「完整閱卷」看周四怎出招？

王義川在立法院司委會「插嘴」 吳宗憲：別把政論節目那套帶來

民眾黨指控北檢淪政治打手 北檢發三點聲明駁斥

相關新聞

批卓榮泰護航柯建銘歧視言論 國民黨：放棄性平價值？

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢稱「這或...

「油錢被刪陳菊只能用走的？」政院批不實言論 柳采葳認口誤

國民黨議員柳采葳指行政院副院長鄭麗君「刻意編故事，說因油錢被刪，陳菊要找鄭只能用走路的」；政院發言人李慧芝表示鄭從沒講這...

台灣是川習會籌碼？歷史哥：只是門檻 不是談判重點

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇，今天在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請歷史哥李易修，討論軍事審判，以及川習...

政院打詐影片點閱慘不忍睹 民眾黨團諷卓榮泰也被詐騙

內政部警政署「165打詐儀表板」近期公布數據，全台上周詐騙損失金額高達14億6139元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說...

謝龍介贈卓榮泰5箱衛生紙 酸「災民說沒得用很可憐」

藍白大砍今年度中央政府總預算，監察院更在內部公告上廁所不再提供衛生紙。國民黨立委謝龍介今天質詢時準備五大箱衛生紙送給行政...

沈慶京健康堪慮 民眾黨與綠營持續對違法偵訊交鋒

民眾黨前主席柯文哲、威京集團主席沈慶京深陷京華城容積率風暴，至今仍被關押在台北看守所；但近期傳出北檢檢察官林俊言疑似違法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。