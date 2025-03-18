偕蘇貞昌夫婦爬山 蔡英文：看看一起改變的台灣
前總統蔡英文今天透過臉書分享她與前行政院長蘇貞昌夫婦一起爬山的照片，她說，卸任前曾經跟蘇貞昌相約要到處走走，希望未來還有機會，能與蘇貞昌結伴同行，到更多地方看看這些年來一起改變的台灣。
蔡英文晚間透過臉書表示，今天她跟蘇貞昌夫婦一起出門爬山，之前在網路上看到網友捕獲「野生的」蘇貞昌與夫人詹秀齡牽手走在路上。這一次爬山，蘇貞昌常常走一走就會停下來回頭看詹秀齡有沒有跟上，也會拿出手機幫夫人拍照，再次親眼見證他們的好感情。
蔡英文說，卸任前，她曾經跟蘇貞昌相約，要到處走走，希望未來還有機會，能與蘇貞昌結伴同行，「到更多地方看看這些年來，我們一起改變的台灣。」
蘇貞昌隨後也透過臉書發文表示，蔡英文和他相約在卸任公職後，要一起到處走走。今天從短程開始，因為坡度不大，他的太太也可以參加。
蘇貞昌透露，在蔡英文帶著樂樂散步的路線上，她認識每一個鄰居，也認識每一個鄰居家的毛小孩，好幾個毛小孩聽到她腳步聲，還飛奔到家門口等待。連續下了幾天雨，但今天天氣卻很不錯，非常感謝蔡英文的邀請。
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