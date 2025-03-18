總統接見克國外長 盼互相扶持共同因應挑戰

總統賴清德今天接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦外交部長道格拉斯訪團表示，未來台灣將持續在國際社會貢獻關鍵力量，也期待兩國在國際上相互扶持，繼續為雙邊合作奠定更堅實的基礎，共同因應各項挑戰，為雙方人民創造更多福祉。

總統下午接見時表示，去年6月道格拉斯（DenzilDouglas）陪同總理德魯（Terrance Drew）伉儷訪台，不到一年的時間，能再次歡迎道格拉斯訪問台灣，充分展現台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦的深厚情誼，也期待透過交流，進一步深化雙邊夥伴關係。

賴總統說，雖然兩國在地理上距離遙遠，但共享民主、自由及人權等普世價值，也持續在教育培訓、農業發展、婦女賦權及環境永續等領域，創造豐碩的合作成果。

總統提到，他和德魯總理、道格拉斯外長都來自醫界，深刻體認健康對人民的重要性。因此，十分期待在兩國合作之下，聖克里斯多福及尼維斯聯邦的「JNF氣候智慧醫院」能早日落成啟用，以更優質的公衛醫療服務，造福更多人民。相信透過台灣分享發展再生能源及節能技術的經驗，兩國將攜手邁向綠色產業轉型，共創永續未來。

賴總統並感謝聖克里斯多福及尼維斯聯邦，無論是在聯合國大會、世界衛生組織，或是國際民航組織等重要國際場域，都積極為台灣發聲，支持台灣的國際參與。

他表示，未來台灣將持續在國際社會貢獻關鍵力量，也期待在道格拉斯和訪賓支持之下，兩國在國際上相互扶持，繼續為雙邊合作奠定更堅實的基礎，不僅共同因應各項挑戰，更為雙方人民創造更多福祉。

道格拉斯表示，克國建國41年來，中華民國台灣與克國並肩前行，是克國堅定不移的夥伴。回顧40餘年的共同歷程，深刻體會到兩國的堅定情誼，引領彼此共同克服種種挑戰。

他感謝台灣政府對於克國的慷慨支持，幫助克國的經濟及社會發展，雙方的夥伴關係對於克國實現永續島國的發展目標發揮了重要作用。無論是透過多元農業方式提升糧食安全、透過太陽能光電產業發展乾淨能源的解決方案，或是協助建立智慧醫院增進醫療照護，都有助克國人民打造韌性且永續的未來。

他說，本著互惠及團結的精神，克國會持續在國際場域為台灣發聲，呼籲國際社會讓台灣與其他國際組織成員平起平坐，為解決世界上的關鍵議題做出有意義的貢獻。

道格拉斯強調，面對全球性的挑戰，需要各國共同合作。台灣擁有創新、先進技術，以及豐富的知識與專業，針對全球最急迫的問題，能夠發揮極其正面的影響。克國會持續不懈支持台灣的國際參與，也將持續主張台海和平。