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批卓榮泰護航柯建銘歧視言論 國民黨：放棄性平價值？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。圖／取自國民黨臉書
民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。圖／取自國民黨臉書

民進黨立院黨團總召柯建銘昨天嗆台中市長盧秀燕說「盧媽媽」應回歸家庭，引發性平爭議。行政院長卓榮泰今天在立法院答詢稱「這或許是柯建銘對母愛的回憶吧！」國民黨批評，卓榮泰歪解歧視性言論，護航柯建銘，為了民進黨惡搞大罷免，赤裸地放棄性平價值。

國民黨指出，柯建銘為了操作大罷免，竟將矛頭指向盧秀燕，稱「人家叫妳盧媽媽，就回歸家庭主婦，退出國民黨。」這不僅是汙辱競競業業的女性政治工作者，更是貶低家庭主婦，然而卓榮泰受質詢時竟然歪解為「這或許是柯總召對他母親的愛的回憶吧」。

國民黨批評，柯建銘歧視女性言論是事實，卓榮泰竟反而歪解為「母愛」，按照此邏輯，未來難道卓榮泰面對「男性家暴」，要說「或許這只是對父親威嚴形象的愛的記憶吧？」未來難道卓榮泰面對「職場霸凌」，要說「或許這只是童年打鬧的美好回憶吧？」未來難道卓榮泰面對「交通違規」，要說「或許這只是小時候玩遙控車的習慣吧？」

國民黨表示，面對同黨失言，卓榮泰理應拿出道德勇氣勸戒，但顯然從這種荒唐的對話裡，只是證明如果不是卓榮泰喪失正常人認知語言的能力，就是為了民進黨大罷免已經喪心病狂到不可理喻。面對荒唐的質詢畫面，人民恐怕都不禁想問，到底現在的內閣是姓卓還是姓柯？卓榮泰又是不是遂行柯建銘大罷免意志的提線木偶？

國民黨呼籲，卓榮泰少參加民進黨搞的大罷免宣講，認真回去多聆聽自己受質詢的荒唐廢話，好好聽聽看自己到底在說什麼？

卓榮泰 國民黨 柯建銘 盧秀燕

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