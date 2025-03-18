政院打詐影片點閱慘不忍睹 民眾黨團諷卓榮泰也被詐騙

內政部警政署「165打詐儀表板」近期公布數據，全台上周詐騙損失金額高達14億6139元，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，國人平均一天被騙走超過2億元，就連行政院長也被騙，政府砸大錢拍攝打詐廣告，宣稱觸及高達4000萬人次，點閱、留言互動與分享次數卻少到可憐。

民眾黨立法院黨團上午舉行「報告卓院長，你被詐騙了！」記者會，黃國昌指出，我國詐騙行為猖狂，打詐儀表板宛如詐團成果發表，光是今年2月就有1萬1000多件詐騙案，財產損失高達60.8億元，中央政府與行政院媒體宣傳費暴增，卻幾乎成為民進黨小金庫和政治動員的銀彈。

黃國昌說，這些預算名目上是打詐，實際卻是分給綠色媒體，發包給媒體集團拍攝的影片要價186萬元，包括點閱量、留言互動、分享次數多少到可憐，所有社群平台加起來只有3059個按讚數、72則留言與41次分享，行政院卻宣稱可觸及高達4000萬人，等於是全台灣扣掉嬰兒，平均每位國民都要看過2次。

黃國昌直言，對比發包理由與實際影片成效，行政院根本就是詐騙集團，然而院長卓榮泰根本不在意被騙，因為反正全部都是花人民的納稅錢。

黃國昌再指，這部3分鐘的影片還有幕後花絮，內容是卓榮泰跟時任行政院發言人陳世凱探班的畫面，後面的14分鐘「正片」卻是在宣傳基隆市長謝國樑罷免案，猶如是用打詐影片包裝罷免，民進黨直接把國庫通黨庫。

民眾黨團副總召張啓楷表示，卓榮泰帶隊下鄉宣講，人民卻被當成冤大頭，美國總統川普帶頭大砍預算，在野黨也是在做一樣的事情，就是不要讓民進黨「國庫通黨庫」，說不定直接發現金，大家還會高興一點。

民眾黨團幹事長陳昭姿則說，政府媒宣費用提高，詐騙財損越來越高，顯然成效非常失敗，民進黨沒有國會席次優勢，如今陷入權力戒斷症候群，因此透過置入性行銷大罷免，企圖用各種方式挽回完全執政。