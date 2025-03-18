台灣是川習會籌碼？歷史哥：只是門檻 不是談判重點

國民黨前立委陳學聖與清華大學兼任助理教授何志勇，今天在網路直播節目「志聖鮮思」，邀請歷史哥李易修，討論軍事審判，以及川習會等議題。歷史哥強調，川習會上台灣絕對不是雙方的談判籌碼，而只是中國願意談判的門檻，根本不會是會談重點。

針對賴清德總統重啟軍事審判一事，歷史哥首先表示，軍法審判只是拋出議題，真正恐怖是國安審判，因為它可以更大強度扣人共諜帽子。如國民黨立院黨團總召傅崐萁案，就是在關鍵時刻讓北檢跨區搜索，藉此將傅抹紅推動大罷免。歷史哥批評，賴清德不是法律人，只是沒底線的政治動物。

何志勇則提出三點質疑：首先，國安法第二條表示，不能幫大陸地區派遣之人工作、資助等，但問題在於，如何知道對方是大陸派遣之人？如果被抓後只要說不知道，會不會通通無罪、導致窒礙難行？孫海濤案就是一例。

何志勇續指，第二，如果案件為現役軍人跟一般民眾共犯，那民眾是否歸軍事法庭管轄？第三，賴清德定調大陸為境外敵對勢力，不能跟對岸有任何交流。然而ECFA到今天都還沒廢除，政府官員要不要受軍事審判？這些問題賴政府都沒有完整說明。

何志勇也強調，就連冷戰期間美蘇在1962年古巴危機之後都建立「熱線」，避免核戰。反觀，賴政府卻無意設法降低兩岸敵意，繼續讓兩岸「斷線」與互相猜忌，遑論建立兩岸軍事互信機制，避免誤判而發生擦槍走火。

針對6月川習會，歷史哥分析，賴清德現在已經完全跟美國斷連。因為賴清德極力仰賴民進黨立委沈伯洋，而黑熊背後是美國民主黨，透過美國國際開發署（USAID）的錢進行價值滲透，但川普根本不吃這一套。賴對美國政局毫無了解，過去非常挺台、現任國務卿的魯比歐，屬於共和黨建制派，而共和黨現為川普為首的MAGA派當道，建制派無發聲之地，魯比歐立場只能是川普立場，已毫無過去挺台言論。

歷史哥續指，這也是為何馬斯克上任後，第一個動手的就是USAID，因為其上層主管單位就是國務院。明明最該被砍、最容易被砍的是教育部，川普此舉就是為了試探看魯比歐忠不忠誠。現在賴清德對美國政局毫無掌握，認為操作台灣內部大罷免跟台海局勢緊張就可以主導一切，但其實川普根本不在乎。川普是「贏學家」，只重視強者，賴清德並非強者。

歷史哥強調，台灣絕對不是川習會談判籌碼，而是談判門檻，因為現在是川普有求於習近平。川普目前推出全球的貿易戰處處吃鱉，連只有五萬人的格陵蘭，原先執政黨支持度都腰斬僅剩三成，反而讓親丹麥的在野黨崛起；而對美國最沒辦法的加拿大、最親美的跨大西洋主義者馮德萊恩，也都硬起來對付美國。因此美國需要中國大陸的市場，而習近平上談判桌一定先提台灣當門檻，同意打壓台灣才會繼續談。因此台灣只是門檻，不是談判重點。

陳學聖呼籲，賴清德正在整肅台灣社會，反抗賴的聲音不管大或小，都要努力發聲，現在不發聲，以後就沒機會。

陳學聖也說，過去戒嚴跑新聞時，就是寧可錯殺一百，不可錯放一，完全符合現在賴的政治邏輯，寧可亂扣一百個人共諜，也不願意放走一個。台灣好不容易這麼多年走過來，逐漸改成成寧可錯放一百，也不錯殺一，賴清德卻走回頭路，感觸很深。