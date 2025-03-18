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謝龍介贈卓榮泰5箱衛生紙 酸「災民說沒得用很可憐」

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今天前往立院備詢，下午國民黨立委謝龍介（右）在質詢時準備了五大箱衛生紙。記者季相儒／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天前往立院備詢，下午國民黨立委謝龍介（右）在質詢時準備了五大箱衛生紙。記者季相儒／攝影

藍白大砍今年度中央政府總預算，監察院更在內部公告上廁所不再提供衛生紙。國民黨立委謝龍介今天質詢時準備五大箱衛生紙送給行政院長卓榮泰，他說，自己勘災時，災民指藍白砍預算連衛生紙都沒得買，要他把衛生紙載來給行政院用，另一箱要送給監察院。

卓榮泰笑回，自己剛好要跟謝龍介說，衛生紙要送到監察院，因為監察院沒衛生紙。

謝龍介接著批評，總預算歷年新高，結果什麼都說沒辦法做，這段時間是否有打給前閣揆蘇貞昌、賴清德，「你不是沒辦法做，而是政治化了，非常可惜，我過去對你的認識不是這樣。」

謝龍介也提及美國新任總統川普，稱對方當上總統短短一個月，把浪費的政府預算通通抓起來，省了2兆美元，若做不到就去看看過去怎麼做。

卓榮泰無奈回應，今年預算比去年多一點，因為有2806億是去年沒有的新增計畫，但在野黨好像都沒聽到。謝龍介回覆，這些都可以談，但不該用數字欺騙老百姓。卓榮泰則回，「我沒有欺騙」，下周會到台南，歡迎謝到現場聽，可以報告的清楚一點。

監察院 衛生紙 謝龍介

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