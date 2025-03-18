賴總統：台灣會持續深化合作交流 對抗極權擴張

賴清德總統今（18日）下午接見玉山論壇訪賓指出，台灣會繼續和國際夥伴攜手努力，深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義擴張，一起追求區域和平安全，實現自由繁榮的印太願景。

賴總統歡迎丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）和斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）與台灣的往來和支持。

賴總統表示，17日是他首次以總統身分出席玉山論壇，看到各位政界領袖和代表齊聚台灣，共商區域合作方案，代表民主盟友站在一起，共同面對新世界與新時代的挑戰。他表示，台灣會持續走向世界，也歡迎世界走進台灣，政府會帶領中小企業拓展國際市場，延伸台灣的經濟國力。

賴總統表示，台灣也會繼續與國際夥伴攜手努力，在自由民主等共享價值上，深化各領域合作交流及夥伴關係，對抗極權主義擴張，一起追求區域和平與安全，實現自由、開放、穩定和繁榮的印太新願景，也期待訪賓們協助，持續強化台灣與歐洲關係，共同肩負維護世界和平穩定的力量。

拉斯穆森表示，確保台灣的自由符合大家的共同利益；當受到獨裁勢力侵襲時，大家必須堅定捍衛自由；因此，烏克蘭的戰鬥也是大家的戰鬥，他要對自俄國入侵以來，台灣給予烏克蘭的所有支持表示敬意，並為兩名台灣志願兵在烏克蘭為自由捐軀，致上最高敬意。

拉斯穆森肯定賴總統日前宣布台灣將提升國防預算達GDP3%以上，他認為，每個國家都應該為自身防衛負起應有的責任。