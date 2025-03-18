民眾黨轟媒宣費暴增打詐成效卻很低 政院：假消息誤導民眾

民眾黨立院黨團總召黃國昌質疑行政院媒體宣傳費暴漲64％，去年打詐成效卻極差。行政院批評，在野以錯假訊息誇大政策宣傳費用，藉此誤導民眾，計算打詐成效時也只用單一臉書頁面作為評論依據，未將廣告網路點閱率、無線、有線電視、廣播、戶外媒體等效果納入。

黃國昌今天指出，行政院本部宣傳費從去年的1200萬元暴增至今年的1873萬元，漲幅達64%，且相關打詐宣傳費都包給綠色媒體，其中一個耗資186萬元所拍的打詐影片點閱慘不忍睹，各社群平台加起來只有3059讚、留言72個、分享41次，卻宣稱觸及高達4000萬人次。

針對媒體宣傳預算，李慧芝指出，該記者會指行政院院本部政策宣導預算在113年度是「近1200萬元」，但113年度行政院的預算書明列政策宣導預算應為1558.6萬，這些皆為公開資訊，不應以錯假訊息誤導民眾，藉此誇大政院原先編列114年度政策宣傳費用的增幅，不僅搞錯預算數字，也罔顧民眾知的權益。

李慧芝表示，為增加民眾「識詐」資訊，並宣導「打詐新四法」的相關政策，行政院在去年便透過多元媒體通路，以總經費186萬元針對「投資詐騙、ATM詐騙、網購詐騙」製作3支短片，透過無線、有線電視、廣播、戶外與網路媒體擴散，以最有效率的方式傳達反詐騙資訊。

她說，製作廠商所提供的加值回饋通路包括媒體新聞網文字宣傳觸及150萬889人次，媒體新聞網廣告版觸及151萬6713人次，電視廣告露出觸及3775萬8000人次；這些僅為廠商提供通路。

她強調，此案主要推廣通路為政府各部會自有公益資源推廣，超過600案次於官網、社群、戶外媒體、LED/LCD等曝光，行政院也提供合輯予地方單位協助宣導約650案，並透過4家無線電視台8500檔次、有線電視500檔次露出，但在野黨只用單一臉書頁面計算觸及率，流於偏頗、片面，政院對此感到無奈。

李慧芝指出，政府與國人對於詐欺犯罪都深惡痛絕，行政院會持續善用公私協力資源，讓打詐資訊傳播至更廣泛群眾，讓民眾能夠更加瞭解詐騙的危害、進一步提升對於詐騙犯罪的警覺性。

李慧芝也說，政院對打詐的相關宣導費用遭到立法院刪減4800萬元（其中行政院原編800萬，遭全數刪減）、凍結8千萬元一事再次表達無奈，未來會透過合法合憲的救濟途徑，讓打詐政策能夠更順利地推行。