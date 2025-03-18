大陸公布我資通電軍個資 鄭正鈐：政府不能僅口頭反駁

中國大陸昨公布我資通電軍4人個資，引發討論，國民黨立委鄭正鈐認為，面對大陸頻繁的訊息戰，我方政府僅靠口頭聲明反駁並不夠，需有更具體的防護對策及應變，更應提供更充足的資源支持來強化防禦能力，提升軍事通訊安全。

賴清德總統上周公布「國安十七條」引起大陸反彈，大陸國安部昨天公布台灣資通電軍四名人員照片和個資，揚言將依「懲獨廿二條」終身追責。大陸國台辦發言人陳斌華昨晚稱，台灣資通電軍「倚網謀獨」、挑釁滋事，純屬不自量力，必遭嚴厲懲治。

鄭正鈐指出，中國大陸曝光四名台灣軍人個資及身分證號，指稱他們為「台獨網軍」並涉及「網路間諜活動」；資通電軍指揮部雖回應該指控並非事實，但面對大陸頻繁的訊息戰，僅靠聲明反駁並不足夠，政府應務實檢視資安防護，確保國家安全。

鄭正鈐批評，這已非大陸首次透過媒體戰與訊息戰對台施壓，若政府僅停留在批評「中方操作不實訊息」的層面，而未進一步強化資安防護，恐怕難以真正安定人心。大陸是否真掌握台灣軍事人員資料尚難確認，但當對岸持續攻擊我方網路安全並進行訊息戰，台灣不能只有口頭反駁，還需有更具體的防護對策；面對資安威脅，國軍資通電軍肩負重要使命，政府應提供更充足的資源支持，強化防禦力。

鄭正鈐表示，大陸過去一年已多次公布國軍個資，若這些資料屬實，代表我方資安防護確有漏洞；若為偽造，則顯示大陸有計畫地在訊息戰場上塑造輿論。國軍資通電軍肩負網路防衛重任，國防部應有完整應變措施，確保內部資訊與人員個資保護機制不被滲透，並強化防禦能力，提升軍事通訊安全。