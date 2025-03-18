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傅崐萁坐擁豪宅是「富爸爸」？媒體人：其實是勵志故事

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／本報資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／本報資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁「九五至尊豪宅群」引發話題，資深媒體人韋安分析，傅住處土地及建物都為傅母所有，且傅從大學即開始打工並自行創業，可說是從窮學生到白手起家的「傅二代」，所以與其說是「傅爸爸」傳說，不如說是超勵志的創業故事。

韋安指出外界三點疑問做分析，第一，有關該建築群土地，位於花蓮吉安鄉，傅家40多年前就已經擁有，以當地行情來看，大樓均價約14萬至29萬元一坪，遠遠比不上北部動輒百萬一坪的豪宅，而所謂「九五至尊」純粹是當地人的幽默戲稱。

第二，有關縣長薪水全捐又哪來的錢蓋房？該屋主其實是傅崐萁的母親劉滿蘭，出身於高雄美濃劉氏地方望族，在與傅崐萁父親傅兆林1976年調任東部，劉隨夫舉家遷往花蓮，為穩定家族經濟，她投入營建事業，而「九五大樓」也是由劉出資興建，一直登記在她名下；劉去年7月過世，至今仍未辦完繼承過戶手續，該大樓產權，還沒有在傅崐萁夫婦名下。

第三，有關傅崐萁是否真的有錢？傅40多年前就讀淡江大學時即打工賺取學費與生活費，農曆年節期間還自行批發年貨裝飾品在公館一帶擺攤；大二、大三時期，開始投入土地仲介與土地整合，傅崐萁到了大四已累積千萬資產並聘有專屬司機與助理陪伴上下學。這些外界少有人知的細節，勾勒出傅不為人知的另一面，身為學霸之子，與高雄美濃首富家族之後，從窮學生到白手起家的「傅二代」，這才是他的背景故事。

韋安提到，不管是外界先前提到470億人民幣的「幽靈園區」，還是「九五至尊豪宅群」，每次查證下來，均與事實不符，傅崐萁的「富爸爸」稱號都只是外界製造的都市傳說，而傅的家世背景及學生時代就開始打拚等，這些種種因素相加才是真正讓他在政壇站穩腳步的原因，所以「傅爸爸」傳說，與其說是財富傳奇，不如說是超勵志、青出於藍的創業故事。

傅崐萁位於花蓮住處，被外界號稱為「九五至尊豪宅群」。圖／本報資料照片
傅崐萁位於花蓮住處，被外界號稱為「九五至尊豪宅群」。圖／本報資料照片

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