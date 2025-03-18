民眾黨團質疑政院打詐影片空洞 替官員行銷

民眾黨立法院黨團今天指出，行政院113年媒體宣傳費用發包給媒體製作打詐影片，但做出來內容空洞無力，點閱成效慘不忍睹，而幕後花絮根本是替行政官員行銷，行政院反淪為詐騙集團，沒把人民當頭家。

民眾黨團總召黃國昌今天偕黨團成員舉行「報告卓院長，你被詐騙了」記者會。

黃國昌表示，行政院打詐不利，其本部的媒體宣傳費名目用於打詐，實際卻是分給綠色媒體，例如行政院113年打詐宣傳費新台幣534萬餘元，分別發包給三立186萬元、100萬元及民視100萬元，但做出來的影片內容空洞無力，其中1則三立製作的影片只看到財經名人、主播、藝人念台詞，稱「要讓詐團不敢詐也跑不掉，提高罰則」。

黃國昌指出，民黨團實際檢測影片成效及點閱，各社群平台全部加起來只有3059讚、留言72個、分享41次，成果慘不忍睹。

黃國昌質疑，政院的打詐影片還拍攝幕後花絮，內容是行政院長卓榮泰等人來探班，根本是替官員行銷；而三立製作的1則14分鐘影片，播完詐騙宣導後，後半部則是有關罷免基隆市長謝國樑的內容，宛如是用打詐影片包裝罷免。

黃國昌抨擊，行政院是全台最大的詐騙集團，用媒體優勢與納稅錢，繼續詐騙台灣人，稱立法院沒有給政府更多的錢，民進黨根本沒把人民當頭家；人民要當家，民眾黨將撥亂反正，不讓民進黨繼續恣意妄為、胡搞瞎搞。

此外，國民黨主席朱立倫宣布將推動反戒嚴、反廢死公投，並將透過立法院提案，媒體詢問民眾黨態度。黃國昌回應，主流民意是反戒嚴、不接受廢死，至於公投提案，要等看到國民黨的公投主文後再討論。