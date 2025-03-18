在野控打詐無力 打詐中心批誤導：財損、件數都下降

在野質疑政府越打越詐，行政院打擊詐欺指揮中心今天指出，自打詐新4法上路後，詐騙受害金額已從每日4億8000餘萬元，下降至每日不足2億元，降幅顯著，且各類詐騙報案件數、財損金額也同步顯著下降，政府將持續強化打詐、防詐作為。

在野黨立委今天舉行記者會，指全台3月9日至15日詐欺財損金額高達14億6139萬元，國人平均一天被騙走2億元。

行政院打擊詐欺指揮中心澄清，自3月以來，除有6天發生高財損詐騙單一案件外，其餘各天財損金額均遠低於2億元，各類型詐騙的報案件數、財損金額也已顯著下降。在野黨記者會所述內容，容易導致片面解讀、誤導民眾，忽視打詐國家隊努力的成效，影響各地方政府及全國基層警政、金融單位第一線阻詐、打詐人員的士氣。

打詐指揮中心指出，打詐新4法自去年8月上路至今，詐騙受害金額已從每日4億8000餘萬元，下降至每日不足2億元，降幅顯著。其中，每日少量（少於10件）高財損投資類詐騙案件占財損金額50%以上，其他各類型詐騙之報案件數、財損金額均同步顯著下降。

打詐指揮中心表示，今年1至2月受理詐騙案件數與去年同期相比，已有明顯下降趨勢，尤以長期位居第一的「假投資詐騙」，案件受理數減少40.3%、財損減少14%，下降幅度最為顯著，顯示政府推行的打詐措施已有初步成效，而民眾防範假投資詐騙的意識也逐步深化。目前3月的案件量雖仍有效維持平緩狀態，

打詐指揮中心強調，全國詐騙案件數已明顯出現下降趨勢，證實「不打更詐，越詐越打」的策略確實有效，若無政府強力查緝與防堵，未來將持續檢討並強化防詐作為，結合科技應用、數據分析及多元宣導模式，全力遏止詐騙。