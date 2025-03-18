遭王婉諭控服務處侵占國有地 藍委林思銘：立即拆除復原

時代力量黨主席王婉諭今天表示，國民黨立委林思銘涉嫌侵占國有地，呼籲財政部國有財產署立即展開調查，相信將會有更多公民參與罷免行動。對此，林思銘澄清，該建物是向建商購買成屋，基於建商說明而疏於查證，將申請鑑界釐清界址，若確有占用，會協同建商拆除並補繳補償金，恢復原狀。

王婉諭表示，時力接獲民眾陳情，指林思銘涉嫌侵占國有地，位於新竹縣竹東鎮的服務處，2021年12月外牆仍在興建，2024年5月已經完工掛上招牌，當中竟然包含一塊國有土地。經過查閱內政部國土測繪圖資服務雲，確認地號「竹東鎮東寧段1224及1224-2」的土地所有權人為中華民國，由財政部國有財產署管理，而在經過調閱地籍謄本過後，證實兩塊土地確實屬於國有。時力將向財政部國有財產署檢舉，徹查林思銘是否涉及違法占用國有地。

林思銘說明，他在2022年向建商購買即有成屋，當初會承購這建築物也全因我的母親80多歲又因膝蓋手術無法上下爬樓梯，因此棟建築物內有電梯，才會承購。當時建商告知，該建物及座落圍牆內土地均是他所可以使用範圍，建商在過戶交屋時，已完成各項土地使用權限，建商也在可以使用的土地上都已經施作好地基，交屋時建物均己完成圍牆施作，並已有施作大門伸縮門軌道，並且打好地基。

他說，由於房屋交屋是用現狀點交，在交屋後，建商原本想做成小型社區才會蓋有警衛室，但因整體戶數仍不多，各戶分擔費用過高，故至今閒置未使用。而在上屆在竹東還未找到適合的場所做為服務處，他與母親商量後，母親也答應讓他短暫將住家作為聯絡處使用，但目前已完全作為住家使用，已非當服務處使用，而從本屆任期開始，也已將服務處移至竹東鎮𣏌林路76號。

林思銘表示，他因承購即有成屋，基於建商當初所提供的資訊，而疏於進一步的查證確認，本人將立即申請地政事務所鑑界進行測量釐清，也會協同建商立即拆除且恢復原狀，並補繳使用補償費。他也說，王婉諭未經了解原委，就看圖說故事就是想「配合」民進黨主張的「大罷免」，去製造仇恨與對立，增添柴火，浪費佔用媒體及社會資源，也想憑此增加自己的聲量，呼籲不要繼續再製造仇恨與敵對。