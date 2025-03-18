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細數七大預算科目遭刪凍 監察院將聲請釋憲及暫時處分

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，副院長李鴻鈞說明情況。記者李成蔭／攝影
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，副院長李鴻鈞說明情況。記者李成蔭／攝影

總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護，為捍衛憲政機關尊嚴、保障民眾權益，將待賴清德總統公布今年度預算案時同步聲請釋憲及暫時處分。

監察院今開記者會表示，立院大幅刪減監察院114年度歲出預算，逾越合理範圍，並影響監察院實質存續與正常運行，將待賴清德總統公布今年度預算案時，同步聲請釋憲及暫時處分。李鴻鈞、李俊俋也於記者會現場說明情況。

李俊俋說明，監察院114年度預算編列10.97多億元（含人事費8億多元），「業務費」原編列2億4273萬6000元，遭立法院刪減2億3181萬3千元，高達96%，僅剩1092萬3000元，也就是原本一年1000元剩下40元活一年的概念；其實監察院相對單純很多，預算科目只有七個，但很多科目刪除百分百或接近百分百預算，影響財產申報、陽光四法、國家人權委員會及院區維護施工等，雖已採取相關業務調整措施，勉力在僅有的行政資源下維持業務運作。

李俊俋舉例，像是民眾視訊陳情服務已經暫停，未來也可能無法傳真陳情，另外很嚴重的是國際監察事務、議事運作也受影響，像今年將主辦「2025年國際監察組織澳紐及太平洋地區監察使年會（APOR年會）」，現在也不知道如何辦下去，諸國國際交流的中斷，影響我國國際聲譽；院內志工車馬費、車輛維護保養等也都受影響。

李俊俋批評，立法院刪減監察院預算，對監察權的行使構成嚴重妨礙，也違反預算審查程序、權力分立原則與憲法機關忠誠義務（司法院釋字第391、585、613、632；113年憲判字第9號），為嚴守權力分立原則及憲法忠誠義務，監察院將待總統公布114年度預算預算案時，同步向憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分，以捍衛憲政機關尊嚴，保障國家及人民權益。

總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護。圖／監察院提供
總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護。圖／監察院提供
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋說明情況。記者李成蔭／攝影
監察院今開記者會，說明因114年度預算之業務費遭刪逾96%，已嚴重影響機關運作，副院長李鴻鈞、秘書長李俊俋說明情況。記者李成蔭／攝影
監察院。記者李成蔭／攝影
監察院。記者李成蔭／攝影
總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護。記者李成蔭／攝影
總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，影響民眾陳情、調查、巡查、議事、財產申報、人權會等業務及院區維護。記者李成蔭／攝影
總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，恐也將影響園區內古蹟維護。記者李成蔭／攝影
總預算話題持續，監察院表示，今年業務預算遭立法院刪除96%，逾越合理範圍，恐也將影響園區內古蹟維護。記者李成蔭／攝影

李俊俋 監察院 財產申報 釋憲

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