詐騙財損一天2億元？ 打詐中心澄清：詐騙趨勢已明顯下降

針對在野黨立委18日召開記者會，提出全台上周（3月9日至15日）詐欺財損金額高達14億6,139萬元，國人平均一天被騙走2億元一事，行政院打擊詐欺指揮中心澄清表示，自3月以來，除有6天發生高財損詐騙單一案件外，其餘各天財損金額均遠低於2億元，各類型詐騙之報案件數、財損金額也已顯著下降。在野黨記者會所述內容，容易導致片面解讀、誤導民眾，忽視打詐國家隊努力的成效，影響各地方政府及全國基層警政、金融單位第一線阻詐、打詐人員的士氣。

打詐指揮中心指出，自113年8月打詐新四法上路至今，詐騙受害金額已從每日4億8,000餘萬元，下降至每日不足2億元，降幅顯著。其中，每日少量（少於10件）高財損投資類詐騙案件占財損金額50%以上，其他各類型詐騙之報案件數、財損金額均同步顯著下降。此外，自行政院打詐團隊推出165打詐儀表板以來，詐欺案件趨勢變化更為透明，打詐成效亦逐步展現。觀察114年1至2月受理詐騙案件數與113年同期相比，已有明顯下降趨勢，尤以長期位居第一的「假投資詐騙」，案件受理數減少40.3%、財損減少14%，下降幅度最為顯著，顯示政府推行的打詐措施已有初步成效，而民眾防範假投資詐騙的意識也逐步深化。目前3月的案件量雖仍有效維持平緩狀態，但打詐團隊仍不敢鬆懈，將持續加強防詐作為，全力遏止詐騙行為擴散。

打詐指揮中心強調，在政府持續推動各項防詐機制下，全國詐騙案件數已明顯出現下降趨勢，證實「不打更詐，越詐越打」的策略確實有效，對打擊犯罪發揮關鍵作用，若無政府強力查緝與防堵，詐騙情勢勢必更加惡化，受害民眾恐將大幅增加。打詐指揮中心表示，防詐工作涉及層面廣泛，面對層出不窮的詐騙手法，須由政府跨部門通力合作，並結合民間力量，共同推動全民防詐教育，提升民眾辨識與應對能力，以有效遏止詐騙蔓延。政府將持續檢討並強化防詐作為，結合科技應用、數據分析及多元宣導模式，擴大防護效能，力求建立綿密且堅實的防詐網絡，讓不法分子無法趁隙而入，守護國人財產安全，確保社會安定。