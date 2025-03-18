對總預算聲請釋憲？政院：續研擬合法合憲救濟方式

行政院與民進黨立法院黨團是否針對114年度中央政府總預算聲請釋憲引發關注。行政院今天表示，將持續研擬合法合憲的救濟方式；民進黨團幹事長吳思瑤說，所有合法合憲的救濟程序都在準備，正式啟動時會向民眾報告。

立法院會12日否決行政院所提114年度中央政府總預算、財政收支劃分法覆議案。行政院長卓榮泰日前表示，今年度總預算以及財劃法修正都將讓政院窒礙難行，會持續尋求救濟方式並向民眾說明；預算遭大幅刪減的監察院今天決定將在總統公布總預算後，聲請釋憲與暫時處分。

面對監察院表態聲請釋憲，行政院發言人李慧芝今天回覆記者提問時說，行政院將持續研擬合法合憲救濟方式

至於合法合憲救濟方式是否包含聲請釋憲以及暫時處分，還有力拚凍結預算、依照預算法22條，送請立法院同意動支預備金，以及依照預算法79條請求提出追加歲出預算等作法，行政院人士說，對此沒有進一步說明。

吳思瑤今天在民進黨團記者會表示，總預算覆議案沒有成功，非常遺憾，後續所有合憲合法的救濟程序，民進黨團都在準備，正式啟動時，一定會向民眾報告。

吳思瑤指出，如同過去一整年，從國會擴權法案、憲法訴訟法修法、選罷法修法，乃至於現在的總預算，每個尋求憲法救濟的作為，民進黨團都會公開透明地向民眾說明，各項方案也都在準備中。