賴清德：面對中國威脅 強化台灣安全就是強化世界安全

賴清德總統今（18日）接見美國海外作戰退伍軍人協會總會長利普哈德（Alfred Lipphardt）率領的訪團，感謝美國政府與國會協助強化台灣自我防衛力量，這有助在印太區域捍衛雙邊共同利益；他說，面對中國的文攻武嚇，強化台灣安全就是強化世界安全與繁榮。

賴總統致詞表示，感謝美國海外作戰退伍軍人協會在每年年會通過支持中華民國台灣的決議文，該會長年以來持續增進與台灣的交流合作，強化彼此友誼。

賴總統指出，台灣可以借鏡美國照顧退伍軍人的做法，軍人為了保衛國家和人民生命財產安全義無反顧，因此，政府有義務和責任，提供軍人在退伍後能有安定與尊嚴的生活，也要努力守護他們深愛的家園；他從上任以來，多次訪視軍事基地並主持軍隊重要活動，印象深刻的訪視之一就是前往桃園榮民之家，為榮民前輩慶生。

賴總統指出，感謝美國政府與國會協助強化台灣自我防衛力量，建立台美之間強健的經貿連結，並支持台灣的國際參與，這些行動都有助在印太地區捍衛台美共同利益。

賴總統表示，面對中國對台灣的文攻武嚇，強化台灣的安全，就是強化世界的安全與繁榮；台灣將持續與理念相近國家緊密合作，捍衛自由，也共同維護區域和平、穩定與繁榮。