葉元之遭控「慣老闆」 辦公室今勞檢無前助理出勤紀錄

國民黨立委葉元之近期遭控職場霸凌，其助理疑因工作壓力過大病逝，北市勞動局今上午前往葉元之辦公室勞檢。經查發現，現場無當事勞工出勤紀錄，除請雇主提出補充說明外；也發現涉違反職業安全衛生設施規則，未設職場暴力預防措施，通知1個月限期改善。

勞動局表示，日前於1999接獲民眾檢舉，指述葉元之遭爆涉有職場霸凌、禁止勞工請病假等涉違反勞動法令事項，因家屬尚於治喪期間，待治喪事宜已過，且新聞媒體多有報導，勞檢處今天上午前往勞檢。

北市勞動局表示，近期職場霸凌事件頻傳，勞檢處去年受理職場霸凌申訴案件776件，相較於2022年成長近4倍。受理去年職場不法侵害申訴案件中，言語暴力者占52%；有關工作分配或職務調動相關內容者占22%，至於提及肢體暴力者占3%。

申訴案件中前5大行業分別為批發及零售業、住宿及餐飲業、金融及保險業、支援服務業及資訊及通訊傳播業。

北市勞動局長王秋冬表示，受理案件數年年大幅增加，代表勞工對職場友善有越來越重視的趨勢，但申訴案件數尚無法代表所有情況皆為職場霸凌、並達到不法侵害程度，勞工申訴樣態也包含職場同事間偶發的摩擦及不愉快。雇主應依法建構完善的防範措施及事件處理程序，並加強員工危害預防及溝通技巧的訓練，創造友善的工作環境。

勞檢處長梁蒼淇表示，勞工若疑似遭遇職場不法侵害事件，可循公司內部管道向雇主或監督與管理者正式通報，雇主應依職業安全衛生設施規則第324條之3規定，召集相關人員成立處理小組進行雙方協調處理及後續追蹤關懷。勞檢處將持續辦理相關教育訓練並加強勞動檢查。