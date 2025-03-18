營建剩餘土石方管理缺失遭監察院糾正 國土署提修法等措施

監察院今天針對營建剩餘土石方管理缺失糾正國土署。國土署表示，已與環境部建立跨部會合作平台，環境部也將營建剩餘土石方管理納入廢棄物清理法修正草案，預計授權內政部訂定全國一致流向申報、追蹤規範及相關罰則。

監察院今天說，近年營建剩餘土石方遭非法棄置屢見不鮮，更出現不法產業鏈進行非法掩埋，而現行管理機制有法規位階不足、權責不清、立法延宕等問題，因此糾正行政院、內政部與國土管理署，應確實檢討改善。

內政部國土管理署透過新聞稿回應，內政部已與環境部建立跨部會合作平台，並結合建築管理程序，從工地產出就推動追蹤營建廢棄物及營建剩餘土石方至最終使用地點，同時搭配全流向管理GPS系統與電子聯單雙重監控機制，從源頭全面掌握土石方流向，並杜絕土資場開立假證明及砂石車繞場做假紀錄等不法情況。

國土署說，也持續透過衛星影像監測科技比對疑似違規資訊，並結合地方政府加強查處廢土亂倒情況，後續將依監察院糾正函意見檢討，繼續精進管理規範，深化與環境部、檢調機關及交通部等跨域合作及資訊流通，以提升監管強度及防堵非法棄置行為。

國土署指出，依現行「廢棄物清理法」，已有明確界定，只要是夾雜塑膠、木材等異物的土石方就屬廢棄物。因此，業者須備妥廢棄物清理計畫書，送至合法再利用或處理機構處理，另營建剩餘土石方則依營建剩餘土石方處理計畫進行土方交換或運至合法收容處理場所。

國土署表示，為擴增營建剩餘土石方去化管道，「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」已送交行政院審查，未來大型開發計畫將在審議階段，就嚴格要求土方減量或平衡，並推動大型開發工程及填海造陸計畫也納入營建剩餘土石方作為填築材料等措施。

國土署指出，內政部也盤點多處潛在適合設置土資場的公有土地，協助地方政府評估設置公有土資場或土方調度中心，讓剩餘土石方能有長期合法去處。