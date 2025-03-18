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民調／綠政黨支持度因大罷免再上漲 藍下跌、白持平

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
台灣人政黨支持傾向。圖／台灣民意基金會提供
台灣人政黨支持傾向。圖／台灣民意基金會提供

台灣民意基金會今公布民調，民進黨政黨支持度37.3％，與2個月前相比上升2.2個百分點，國民黨20.5%，下滑0.3個百分點，民眾黨13.5%，維持平盤，1.5%時代力量，下滑0.6個百分點，1.9%其他政黨合計，中性選民約25.2％，減少2.3個百分點。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，整體而言，與兩個月前相比，台灣人政黨支持傾向沒有出現大的變化，民進黨不僅沒因國會不斷挫敗而受創，反而因大罷免風起雲湧，凝聚群眾向心力，硬是向上拉抬2.2個百分點，以三成七支持度續維持第一大黨地位。

在野黨部分，游盈隆示警，國民黨雖成功結合民眾黨，在立法院形成藍白多數聯盟，在國會主導法案與預算，呼風喚雨，無往不利，但社會支持度始終不高，目前落後民進黨16.8個百分點，顯現社會根基不紮實的問題；民眾黨三月穩住13.5%社會支持度，坐穩第三大黨地位，落後第二大黨國民黨7個百分點，後續黨生存與發展的挑戰依然嚴峻；3月中性選民規模略微縮小2.3個百分點。

此次訪問期間為3月10日至12日；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣，市話70%，手機30%。有效樣本1079人，市話755人，手機324人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。

國民黨 民眾黨 民進黨

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