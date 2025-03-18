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【重磅快評】川普乾淨的煤洗白賴清德？民眾笑著笑著就哭了

聯合報／ 主筆室
美國總統川普宣稱已要求相關部門在火力發電上使用大量煤炭，他將授權擴大化石燃料生產，藉此對抗中國大陸因燃煤發電取得的經濟優勢。路透
美國總統川普宣稱已要求相關部門在火力發電上使用大量煤炭，他將授權擴大化石燃料生產，藉此對抗中國大陸因燃煤發電取得的經濟優勢。路透

上任後各種作為讓全世界摸不著頭緒的美國總統川普，又語出驚人地說「煤炭美麗又美麗」，他已要求相關部門，利用這些「乾淨又美麗的煤炭」，大量用在火力發電上。他還順道表示，將授權擴大化石燃料生產，藉此尋求對抗中國大陸因燃煤發電取得的經濟優勢。此話一出，立刻為全球的「減碳」風潮，投下新的變數。

不過川普這番話，倒是讓人想起一樁7年的往事。2018年3月16日--幾乎就是7年前的同一天，在深澳燃煤電廠環境差異分析闖關成功後，時任行政院長的賴清德為深澳燃煤電廠辯護，表示「深澳火力發電廠所用的煤，是乾淨的煤」。此話一出，立刻引發軒然大波，各界都詫異煤竟然還有「乾淨和不乾淨」的之分，甚至連當時的環保署副署長詹順貴都出來吐槽，說賴清德「不是這方面的專業」。最後在各方壓力下，深澳燃煤電廠計畫宣告中止。

7年後，川普公開「乾淨又美麗的煤炭說」，與當年賴清德「乾淨的煤」，頗有異曲同工之妙。除了讓人見識「世界怎麼跟得上台灣」；更重要的是，民進黨政府一向唯美國馬首是瞻，如今川普也說「乾淨的煤」，不就也是「洗白賴清德」？

但是迄今為止，綠營無人敢站出來說「川普洗白賴清德」。原因無他，就是民進黨也深知，所謂「乾淨的煤」實在太過匪夷所思。民進黨為了非核家園，在「減碳」的路上遠離世界潮流，火力發電占比越來越高，在全球減碳的排名上，始終處於後段班。這些真實情況，民進黨連閃躲都來不及，當然不會笨得拿來宣傳，說自己和川普「英雄所見略同」了。

更重要的是，儘管賴政府仍黏著美國不放，但從許多普世價值來看，川普已是「反指標」無疑。從拋棄烏克蘭與俄羅斯和解、向全世界發動關稅戰、對加拿大和格陵蘭提出主權要求，還有對綠能的態度，都與美國過去立場大相逕庭，甚至連丹麥前總理也在玉山論壇上當著AIT處長谷立言和賴總統的面，說「不能再仰賴白宮」。而且川普也主張「增核」，台灣到底要站在哪一個政策價值立場上，恐怕連民進黨自己都說不清楚。

不過，對於「乾淨的煤」最笑不出來的，恐怕是普羅大眾。民進黨的能源政策，是同時增加綠能和火力發電配比，這也造成過去幾年台電的鉅額虧損，電價也一再調漲。如今電費再度調漲在即，人民吸著髒空氣，還要付出更多的電費，看到川普的說法，大概只會笑著笑著就哭了。

川普 民進黨 賴清德

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